Promueve INM salud mental entre trabajadoras de maquiladora en Nogales

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Nogalense de las Mujeres (INM) llevó a cabo una conferencia dirigida a trabajadoras de una empresa maquiladora de esta frontera, con el objetivo de promover la importancia de la salud mental y generar un espacio de reflexión sobre los retos que enfrentan las mujeres en distintos ámbitos de su vida.
La actividad contó con la participación de personal del Instituto Nogalense de las Mujeres y del Instituto Sonorense de las Mujeres, quienes compartieron experiencias, herramientas y recomendaciones para fortalecer el bienestar emocional de las asistentes.
La directora del Instituto Nogalense de las Mujeres, Daniela Pérez Esquer, explicó que este tipo de encuentros buscan acercar información y acompañamiento a las mujeres en sus propios espacios laborales.
En el marco del Día Internacional de la Mujer nos encontramos en la empresa DAHER con las mujeres que aquí trabajan. Tuvimos la oportunidad de compartir una conferencia sobre la salud mental de las mujeres y platicar sobre los retos que enfrentamos en distintos ámbitos. También nos acompañó Diana, coordinadora regional del Instituto Sonorense de las Mujeres, quien compartió su experiencia desde su propio ámbito, expresó.
La salud mental es muy importante y es uno de los temas que más nos corresponde atender como instituto. Acudir a las maquiladoras, donde se encuentran muchas mujeres trabajadoras, nos permite invitarlas a atenderse, a no guardarse lo que sienten y a buscar apoyo profesional. Por eso decidimos llevar esta conferencia y hacer presencia en territorio, en esta ocasión con las trabajadoras de DAHER, añadió.