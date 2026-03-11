Reafirma alcalde apoyo a madres buscadoras en Nogales

El Ayuntamiento de Nogales continuará brindando apoyo a los grupos de Madres Buscadoras que, en su legítimo derecho, realizan la búsqueda de sus seres queridos, aseguró el alcalde Juan Francisco Gim Nogales.
Siempre seguiré apoyando a los grupos de madres buscadoras, más que por los líderes, es por las necesidades de las madres, porque ellas requieren del cuidado del gobierno, del Estado y de todos, expresó.
Para nadie es extraño que en Presidencia las recibo y las apoyo; incluso forman parte de la Mesa de Seguridad. Sin embargo, entiendo que esas publicaciones forman parte de las manifestaciones que se dan un 8 de marzo, señaló.
Por el contrario, seguiremos apoyando, porque las madres buscadoras están de manera muy legítima buscando y tratando de encontrar a sus seres queridos, afirmó.
Estuve participando junto con mi señora esposa; acudimos a atenderlas, como siempre lo hago. Y cuando no estoy presente es por alguna circunstancia que no coincide con la marcha, pero eventualmente son atendidas, o bien, les respondo por WhatsApp o mediante solicitudes. Lo hago con solidaridad y empatía, expresó.
Afortunadamente no tenemos ningún reporte que lamentar; el saldo fue blanco, en el marco del derecho que tienen las mujeres de manifestarse, agregó.