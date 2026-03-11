Reafirma alcalde apoyo a madres buscadoras en Nogales

El presidente municipal aseguró que el Gobierno de la Ciudad continuará respaldando a los colectivos en la búsqueda de sus seres queridos y garantizando su participación en la Mesa de Seguridad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/03/2026 11:35 AM.
En Nogales y editada el 11/03/2026 11:41 AM.