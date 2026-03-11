Recupera Ayuntamiento de Nogales terreno público invadido cerca del Busto a Colosio

El Ayuntamiento de Nogales recuperó un espacio de dominio público de aproximadamente 185 metros cuadrados, ubicado en Privada de Becerril número 11, en las inmediaciones del Busto a Colosio, como parte del programa permanente de ordenamiento urbano instruido por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales para proteger el patrimonio de la ciudad y devolver a la ciudadanía las áreas que le pertenecen.
La diligencia administrativa se llevó a cabo mediante un trabajo coordinado entre Sindicatura, Dirección Jurídica, Planeación y Desarrollo Urbano, Imagen Urbana y Policía Municipal, dependencias que participaron en el operativo una vez concluido el procedimiento legal correspondiente.
El director jurídico del Ayuntamiento, Juan Manuel Ruiz Hernández, informó que la intervención permitió liberar el terreno que se encontraba invadido, luego de que se siguiera un proceso administrativo que garantizó en todo momento el derecho de audiencia del particular involucrado.
Explicó que el procedimiento inició tras una denuncia ciudadana, lo que motivó a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano a integrar un expediente administrativo que incluyó el análisis de escrituras, revisión de antecedentes en el Registro Público de la Propiedad y levantamientos físicos en el sitio.
Una vez confirmado que el predio correspondía a un bien de dominio público, se notificó formalmente a la persona involucrada, otorgándole un plazo de cinco días para manifestar lo que a su derecho conviniera. Al no acreditarse la propiedad, se procedió con la resolución administrativa y la orden de retiro.
Ruiz Hernández destacó que este programa de recuperación de espacios públicos continuará activo durante todo el año en distintos sectores de Nogales, con el objetivo de mantener el orden en el crecimiento urbano y proteger los bienes que pertenecen a la comunidad.
Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con la autoridad y reportar cualquier invasión de áreas públicas a través de la página oficial del Gobierno Municipal, redes sociales institucionales o directamente en las oficinas de Sindicatura y la Dirección Jurídica.
Finalmente, el funcionario agradeció la participación de la comunidad y exhortó a las y los nogalenses a respetar el patrimonio colectivo, a fin de garantizar que los espacios públicos sean aprovechados por todas las familias de la ciudad.