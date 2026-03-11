Recupera Ayuntamiento de Nogales terreno público invadido cerca del Busto a Colosio

...

Autoridades municipales liberaron un espacio de 185 metros cuadrados tras un procedimiento administrativo derivado de una denuncia ciudadana

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/03/2026 12:06 PM.
En Nogales y editada el 11/03/2026 12:28 PM.