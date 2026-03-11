Tres muertos y varios heridos dejan accidentes viales en Nogales en cuatro días

Tres personas han perdido la vida en esta frontera de Nogales, Sonora y al menos cuatro más han resultado con lesiones de gravedad a consecuencia de accidentes de vialidad suscitados en diferentes sectores de la ciudad en los últimos cuatro días.
Las autoridades de tránsito municipal exhortan a la comunidad en general, tanto a conductores como ha peatones a extremar precauciones en circular o caminar por las calles o avenidas, haciendo casos de los señalamientos como semáforos y zonas peatonales.
De acuerdo con el reporte de seguridad pública el caso más reciente se registró la noche del martes 10 de marzo en la carretera Internacional a la altura del sector Las Acacias donde un hombre que cruzó intempestivamente fue atropellado por un pick up que su conductor no pudo esquivarlo, siendo proyectado varios metros hacia el pavimento donde murió en el momento.
Fueron elementos de la Guardia Nacional Caminos quienes se hicieron cargo del caso, en coordinación con periciales de la FGJE de Sonora, hasta el momento no han dado a conocer la identidad del fallecido.
Un segundo incidente ocurrió el pasado lunes, cuando una mujer adulta que conducía una vagoneta de color gris sobre el periférico Colosio de norte a sur, en su intento de tomar la desviación hacia el bulevar del Ensueño realizó una vuelta en “U” y provocó ser impactada por otro vehículo, que la impacto quedando prensada dentro de su automóvil.
A pesar de los esfuerzos de los cuerpos de rescate la mujer de nombre Teresa de Jesús de 62 años sufrió un shock hipovolémico y fue declarada sin vida al arribar al hospital del IMSS Bienestar, convirtiéndose en la segunda muerte en alrededor de 24 horas.
Lo anterior debido a que apenas el pasado domingo un hombre que conducía una motocicleta de la cual cayó al circular por el bulevar Las Acacias golpeándose la cabeza, murió en el lugar donde fue identificado con el nombre de Roberto A. quien tuviera 37 años y fuera residente del mismo sector.
Fuentes oficiales registran al menos una persona que resultó lesionada tras caída de una cuatri-moto y dos más que resultaron lesionadas al ser acompañantes de vehículos que protagonizaron un choque en otros hechos documentados en esta frontera.
Sobre los casos expuestos las autoridades ministeriales continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer cada uno de los casos.