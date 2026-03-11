Tres muertos y varios heridos dejan accidentes viales en Nogales en cuatro días

...

Autoridades reportan al menos tres fallecidos y cuatro lesionados en distintos percances registrados en calles y avenidas de la ciudad

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 11/03/2026 04:40 PM.
En Nogales y editada el 11/03/2026 04:41 PM.