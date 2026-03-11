Vinculan a proceso a joven por golpear a su pareja embarazada en Nogales

La víctima, con nueve meses de gestación, fue hospitalizada con lesiones que ponen en riesgo su vida y la del bebé tras la agresión ocurrida en Jardines del Bosque

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/03/2026 04:13 PM.
En Nogales y editada el 11/03/2026 04:31 PM.