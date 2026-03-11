Vinculan a proceso a joven por golpear a su pareja embarazada en Nogales

Una mujer con nueve meses de embarazo fue internada en el Hospital IMSS Bienestar con lesiones que ponen en riesgo su vida y la de su hijo, luego de haber sido golpeada por su pareja quien la pateó tras discutir al interior de su domicilio siendo detenido por agentes municipales en la colonia Jardines del Bosque.
De acuerdo con la información oficial el detenido fue identificado como Carlos Cristo Rey, “N”, quien fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales tras su arresto.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que obtuvo la vinculación a proceso contra el señalado de 19 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar en Nogales.
De acuerdo con los antecedentes de la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 6 de marzo de 2026, aproximadamente a las 09:50 horas, en un parque ubicado en el fraccionamiento Jardines del Bosque.
Los datos de prueba integrados por el Ministerio Público establecen que el imputado ejerció actos de violencia verbal, física y psicoemocional en contra de la víctima, quien es su pareja sentimental y se encuentra en estado de gestación de nueve meses.
Durante la agresión, el hombre habría proferido amenazas y expresiones denigrantes, para posteriormente sujetarla de los hombros, empujarla y golpearla con los puños en diversas partes del cuerpo, entre ellas cabeza, brazos y abdomen, además de propinarle patadas, poniendo en riesgo su integridad física y la del producto en gestación.
La agresión fue advertida por elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, quienes actuaron como primeros respondientes y, al intervenir, observaron al imputado agrediendo físicamente a la víctima.
Al notar la presencia policial, el señalado intentó huir hacia su domicilio; sin embargo, tras una persecución fue alcanzado y detenido en el edificio 6 de la colonia Jardines del Bosque.
Durante la audiencia inicial, el Juez calificó de legal la detención, posteriormente el Ministerio Público formuló imputación, aportó los datos de prueba correspondientes y el Juez resolvió dictar auto de vinculación a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.