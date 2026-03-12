Abre SEDENA convocatoria para Servicio Militar Nacional en modalidad “encuadrado” en Nogales

Jóvenes de la clase 2007, remisos y mujeres voluntarias podrán registrarse para el adiestramiento que iniciará en agosto en el Tercer Regimiento de Caballería Motorizado

Eliazar Álvarez el 12/03/2026
Nogales 12/03/2026