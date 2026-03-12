Abre SEDENA convocatoria para Servicio Militar Nacional en modalidad “encuadrado” en Nogales

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a través de la Comandancia de la II Región Militar y la 45 Zona Militar, emitió la convocatoria para jóvenes interesados en cumplir con su Servicio Militar Nacional (SMN) bajo la modalidad de “Encuadrado” para el año 2026.
La invitación está dirigida al personal masculino de la Clase 2007, remisos y mujeres voluntarias que deseen integrarse al Segundo Escalón de Adiestramiento, el cual se llevará a cabo en el Centro de Adiestramiento del Tercer Regimiento de Caballería Motorizado con sede en Nogales, Sonora.
El periodo de reclutamiento inició desde el 7 de marzo y concluirá el 31 de julio de 2026, cuyo programa de adiestramiento constará de 13 sesiones sabatinas, que inician el 1 de agosto para finalizar el 24 de octubre de 2026, en un horario de 07:00 a 13:00 horas.
De los requisitos para el ingreso, los aspirantes deben contar de 18 a 39 años de edad, deberán presentar documentación en original y copia de pre-cartilla del Servicio Militar Nacional, acta de nacimiento, CURP, identificación oficial del INE, certificado de estudios y comprobante de domicilio.
Quienes completen satisfactoriamente su adiestramiento recibirán beneficios importantes, tales como el acceso a servicio médico durante su estancia, la constancia de culminación del SMN y, de manera primordial, la cartilla liberada, documento indispensable para diversos trámites legales y laborales en el país.
Los interesados deben entregar su documentación los días sábados y domingos, en un horario de 08:00 a 13:00 horas, directamente en las instalaciones del Tercer Regimiento de Caballería, ubicado en la calle Médico Militar S/N, Colonia Lomas de Nogales II, en Nogales, Sonora.
Para mayores informes, la institución pone a disposición los siguientes números telefónicos para llamadas el número 631 313 0256 y WhatsApp al 631 194 9118, con lo que buscan fomentar los valores cívicos y el amor a la patria entre la juventud sonorense, brindándoles formación disciplinaria y técnica.