Analiza Ayuntamiento de Nogales actualizar plan de vialidad tras recientes accidentes

El alcalde Juan Gim Nogales señaló que se evaluarán ajustes en semáforos, carriles y flujo vehicular para mejorar la seguridad en las calles

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 12/03/2026 12:57 PM.
En Nogales y editada el 12/03/2026 01:12 PM.