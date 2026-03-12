Analiza Ayuntamiento de Nogales actualizar plan de vialidad tras recientes accidentes

Una actualización en el plan municipal de vialidad propuso realizar el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, con la intención de que este adecue de manera óptima el funcionamiento de las vías de comunicación de la frontera. Esto tras una serie de incidentes que involucran choques y atropellamientos en los últimos días en Nogales.
Comentó que si bien el tema de la sincronización de semáforos y el cambio de carriles de circulación se estudia con el apoyo de diferentes dependencias de la comuna, consideró que realizar una medición integral debe ser el enfoque principal, lo cual dejará, en sus palabras, un tránsito más fluido y seguro.
La ciudad va cambiando, tiene una dinámica muy acelerada en ese sentido y tenemos que ir actualizando las estrategias en cuanto al tránsito. Entonces deben presentarme para este viernes algunas acciones y yo les digo a ustedes y a la ciudadanía si tienen alguna sugerencia para evitar y que el tránsito sea más fluido, más seguro con independencia que vamos a decir que hay muchos autos ahorita con todo eso pero creo que debe haber una estrategia comunitaria que podemos participar y hacer pero lo que nos corresponde a nosotros lo estamos haciendo de una manera organizada y de una manera consensuada con la información que tenemos para profesionalizar el trabajo y la estrategia, manifestó el alcalde.
Sí se han mejorado algunos semáforos en cuanto a los tiempos que tardan, derivado de las opiniones que nos dan los ciudadanos, que para mí es lo más importante. Entonces lo que yo hago es conjuntar la opinión de los ciudadanos con la parte de documentos y la parte, voy a decir, estadística que tenemos y tener una sola variable para que el semáforo trate de ser más inteligente, vaya de una manera más inteligente. Sí, vaya a la redundancia inteligente con respecto a los tiempos y a las horas picos que tenemos en Nogales, comentó.