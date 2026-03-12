Anuncian en Nogales actividades por el Día Mundial del Síndrome de Down

Promover la inclusión por medio del acompañamiento y la responsabilidad hacia las personas con alguna discapacidad, dotándoles de igualdad de oportunidades, es parte del objetivo de una serie de actividades que se realizarán por parte de la Asociación Down y el Ayuntamiento de Nogales, en el marco de la celebración mundial el próximo 21 de marzo.
En conferencia de prensa, el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, junto a la primera dama y presidenta del DIF, Griselda Quintero; así como la representante de Asociación Down, María Guarista; la regidora y presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, Marisela Romero Nebuay, y el director del Imfoculta, Nadir Altair Del Cid, anunciaron las actividades que tendrán lugar este 20 y 21 de marzo en diferentes sedes de la frontera.
El objetivo de este encuentro principalmente es promover la convivencia expresada en lo que es la parte artística de este evento, la actividad física y el fortalecimiento de los valores como la inclusión, el respeto, la participación comunitaria generada desde un espacio donde los niños y las niñas puedan compartir y disfrutar actividades recreativas culturales, mencionó el alcalde.
Queremos hoy recordar la importancia de seguir construyendo una sociedad más inclusiva para todas las personas con discapacidad: niños, niñas, adolescentes, adultos, no sólo síndrome de Down; ahorita por el día 21 pues estamos manejando lo que es el síndrome de Down, pero igual la inclusión debería de ser para todas las discapacidades. La inclusión no es sólo un ideal, es una responsabilidad compartida, indicó María Guarista, de Asociación Down.
Queremos hoy recordar la importancia de seguir construyendo una sociedad más inclusiva para todas las personas con discapacidad: niños, niñas, adolescentes, adultos, no sólo síndrome de Down; ahorita por el día 21 pues estamos manejando lo que es el síndrome de Down, pero igual la inclusión debería de ser para todas las discapacidades. La inclusión no es sólo un ideal, es una responsabilidad compartida, indicó María Guarista, de Asociación Down.
Sin embargo, un día antes, es decir, el 20 de marzo, se llevarán a cabo una serie de acciones de convivencia e inclusión en las instalaciones de Imfoculta, en donde funcionarios, padres e hijos disfrutarán de festivales, pláticas y actividades didácticas.
El próximo 20 de marzo, a partir de las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, va a ser una jornada extensa en el Centro Cultural de Imfoculta. Vamos a tener una jornada de convivencia con actividades artísticas, recreativas, donde las niñas… niñas y niños y familiares van a poder disfrutar de arte, música, teatro, danza y dinámicas participativas pensadas para celebrar la diversidad, comentó el director de Imfoculta.