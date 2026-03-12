Avanza rehabilitación de campos de futbol en la Unidad Deportiva Los Virreyes

...

El Instituto Municipal del Deporte informó que los trabajos de mantenimiento continuarán posteriormente en espacios deportivos de La Mesa, OOMAPAS y Estrellas Nogalenses

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/03/2026 12:27 PM.
En Nogales y editada el 12/03/2026 12:30 PM.