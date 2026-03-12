Avanza rehabilitación de campos de futbol en la Unidad Deportiva Los Virreyes

El Instituto Municipal del Deporte de Nogales, Sonora registra avances en los trabajos de mantenimiento de los campos de futbol de la Unidad Deportiva Los Virreyes, labores que posteriormente se extenderán a los espacios deportivos de OOMAPAS, La Mesa y Estrellas Nogalenses.
El titular de la dependencia, Marcos Martínez Rodríguez, informó que en el campo número uno de Los Virreyes ya concluyó la primera etapa de los trabajos y se espera la llegada de más material para continuar con la rehabilitación del resto del área, para posteriormente iniciar con el campo número dos.
Explicó que, una vez finalizadas estas labores, se dará inicio al proceso de rehabilitación de las canchas de futbol de la unidad deportiva de la colonia La Mesa, donde también se requiere mantenimiento en diversas áreas.
El funcionario destacó que se mantiene la expectativa de que el Gobierno Federal libere recursos para llevar a cabo la rehabilitación total del pasto sintético de los campos ubicados en las unidades deportivas Estrellas Nogalenses y OOMAPAS.
Martínez Rodríguez señaló que con estas acciones se continúa cumpliendo el compromiso del alcalde Juan Francisco Gim Nogales de mejorar los espacios deportivos de la ciudad, con el propósito de ofrecer instalaciones más adecuadas para la práctica del futbol.
Asimismo, indicó que se mantiene comunicación con los responsables de la Liga de Futbol, con el fin de coordinar el uso de los espacios y garantizar que las y los deportistas cuenten con instalaciones más seguras y en mejores condiciones para la práctica de este deporte.