Club Rotario y CECATI 118 impulsan programa para restaurar mesabancos escolares

En un paso decisivo para abatir el rezago en infraestructura educativa y fomentar una cultura de corresponsabilidad ciudadana, el Club Rotario Nogales Industrial y el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) número 118 formalizaron una alianza estratégica mediante la firma de un memorando de acuerdo.
Este convenio marca el inicio de una colaboración profunda bajo el proyecto de subvención global denominado “Programa de entrenamiento y desarrollo para la restauración de mesabancos escolares”, el cual se ha consolidado como la acción emblema de los rotarios en apoyo a la educación local.
Desde la premisa de cultura de cuidado y mantenimiento, bajo la visión de David Ricardo Chavoya Acosta, actual presidente del Club Rotario Nogales Industrial, el proyecto no se limita a la reparación física del mobiliario, sino que busca generar un impacto social duradero; el acuerdo compromete a ambas instituciones a desarrollar un programa integral de capacitaciones.
El objetivo es crear una cultura de cuidado y mantenimiento constante, donde instituciones educativas, profesores, padres de familia y estudiantes se involucren activamente para que el beneficio de contar con mesabancos de calidad sea sostenible en el tiempo, destacó David Chavoya, quien se hizo acompañar de su compañero y Past President rotario Michel Liera Almeida.
Desde esta alianza técnica y humana, la participación del CECATI 118 aporta el rigor técnico necesario para que el proceso de restauración cumpla con los estándares de durabilidad. Durante el protocolo de firma, el Club Rotario extendió un agradecimiento especial a la maestra Rocío Sanabria y al maestro Martín Salazar, cuya gestión y apoyo técnico han sido piezas fundamentales para aterrizar esta visión.
Estableció que, con esta firma, se espera que miles de estudiantes en Nogales reciban el beneficio directo de un entorno escolar más digno, al dignificar el espacio de aprendizaje y promover el valor de la reutilización y el oficio técnico.