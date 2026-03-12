Club Rotario y CECATI 118 impulsan programa para restaurar mesabancos escolares

La alianza busca rehabilitar mobiliario escolar y promover una cultura de mantenimiento con la participación de estudiantes, docentes y padres de familia

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 12/03/2026 04:35 PM.
En Nogales y editada el 12/03/2026 04:42 PM.