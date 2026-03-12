Detienen a presunto asaltante de gasera en la colonia Altamira

El sujeto fue arrestado por la Policía Municipal con dinero en efectivo y una réplica de arma de fuego tras un operativo de búsqueda

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/03/2026 05:08 PM.
En Nogales y editada el 12/03/2026 05:13 PM.