Detienen a presunto asaltante de gasera en la colonia Altamira

Un sujeto armado presunto responsable de asaltar en una gasera ubicada en la colonia Altamira fue detenido por la Policía Municipal en posesión de efectivo y una pistola tipo escuadra.
De acuerdo con la información oficial luego de atender el reporte de robo en la gasera Blue Propane ubicada sobre la avenida Ruiz Cortines, en dicho sector, los agentes se entrevistaron con un empleado del lugar quien les manifestó que momentos antes llegó un vehículo tipo pick up King Cap, de color gris del cual descendió un sujeto con un arma de fuego exigiendo el dinero de la venta tomando mil 300 de su cartera y 400 producto de la venta, para luego huir.
Agentes municipales en búsqueda del sospechoso localizaron la camioneta con las características similares a la reportada en la cual había llegado y huido el responsable del robo con violencia.
Se informó que el automóvil circulaba a marcado exceso de velocidad sobre las calles Manuel Pelayo y Álvaro Obregón, por lo que procedieron a marcarle el alto, siendo su conductor el de nombre Jesús V. "N" de 26 años a quien le aseguraron una réplica de arma de fuego y mil 700 pesos en efectivo.
Por tal motivo el sujeto fue detenido en el acto y presentado ante sus víctimas siendo trasladado y entregado al Centro de Atención Temprana con detenido donde quedo a disposición de un Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.