ICATSON expande formación técnica en Nogales con talleres de maquillaje, panadería y masajes

Con el firme objetivo de brindar herramientas que permitan el autoempleo y el desarrollo económico de las familias nogalenses, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (ICATSON), en su extensión Nogales, mantiene una oferta educativa permanente y accesible en diversos puntos estratégicos de la ciudad.
A través del programa “ICATSON en tu Colonia” y sus extensiones en centros comunitarios, la coordinadora de la extensión Daniela Godínez y de Vinculación con Lizeth Murrieta Valdez, han diseñado un calendario de cursos prácticos que responden a la demanda actual del mercado laboral técnico y de servicios con amplia oferta educativa y sedes.
Para el periodo de abril a junio de 2026, el ICATSON ha desplegado una amplia gama de talleres con costos accesibles por curso completo, que facilita que las y los ciudadanos no tengan que realizar largos traslados, como es la premisa instruida por el director general Manuel Eduardo Gallegos Salgado, de impulsar acciones de capacitación técnica y formación para el trabajo bajo la administración del gobernador Alfonso Durazo.
En el centro comunitario “Rosarito” ofrecen maquillaje, aplicación de uñas acrílicas, repostería, pestañas mink y panadería mexicana; el en centro comunitario “Benito Juárez” ofrecen panadería tradicional, masajes relajantes, uñas acrílicas y repostería; en el centro comunitario “La Mesa” llevan repostería básica y comercial, panadería mexicana y aplicación de uñas; así como en centros “Flores Magón” y “Colinas del Sol” contemplas especialidades en masajes relajantes, pestañas mink y elaboración de piñatas.
En torno a capacitación intensiva, destaca también la jornada especial los días 14, 21, 28 y 29 de marzo en la colonia Lomas de Nogales, con sede en el CECyTE Nogales 1, con una modalidad en la que se ofrecen cursos intensivos de 20 horas con un costo simbólico de recuperación de solo 100 pesos, enfocados en elaboración de galletas y cup cakes, barbería y corte de cabello básico, además de técnicas de aplicación de pestañas mink, con inscripciones el viernes de 12:00 a 13:30 horas en el plantel escolar.
La certificación con validez oficial es uno de los pilares de la gestión de Murrieta Valdez al asegurar que el esfuerzo de los alumnos sea reconocido formalmente. Por ello, cada curso cuenta con una Constancia Oficial avalada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que otorga certeza jurídica y profesional a los egresados al momento de buscar empleo o emprender su propio negocio.
Para mayores informes e inscripciones, las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al 631-209-0796, con la premisa de llevar el conocimiento directamente a los barrios y colonias de Nogales.