Piden apoyo para niña nogalense que requiere cirugías tras graves quemaduras

Blessing Azul, de 9 años, necesita recursos para continuar con tratamientos e injertos de piel que recibe en Estados Unidos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/03/2026 12:50 PM.
En Nogales y editada el 12/03/2026 12:53 PM.