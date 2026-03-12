Piden apoyo para niña nogalense que requiere cirugías tras graves quemaduras

La pequeña Blessing Azul Prieto Carrillo, de 9 años de edad, requiere del apoyo de la comunidad para continuar con los tratamientos médicos que recibe tras sufrir graves quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo cuando era bebé.
El secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, informó que la menor, quien nació prematura a los cinco meses y medio de gestación, sufrió, al cumplir un año de edad, un accidente con agua hirviendo que le provocó severas lesiones. Actualmente se encuentra bajo la custodia de su abuela materna, Dora Alicia Mendoza Morales, y recibe atención médica especializada en el hospital Shriners Children’s, donde periódicamente le realizan procedimientos de injertos de piel.
Explicó que, debido al crecimiento natural de su cuerpo, los injertos requieren ser reemplazados constantemente, por lo que la niña deberá someterse a diversas intervenciones a lo largo de los años.
Como Gobierno Municipal estamos apoyando con el costo del trámite para la obtención de su pasaporte mexicano; sin embargo, también se requieren recursos para la visa estadounidense, así como para gastos de traslado, alimentación y hospedaje durante sus tratamientos. Por ello hacemos un llamado a la ciudadanía para que apoye a la abuelita de Azul y puedan continuar con estos procedimientos médicos que son urgentes y necesarios, expresó Sedano Ruiz.
Le pedimos a la comunidad que nos ayude. Somos una familia de escasos recursos y no tenemos la posibilidad de cubrir los gastos de transporte a Phoenix, Arizona, ni los costos de alimentación y hospedaje en Sacramento, California. Para quienes deseen apoyarnos, ponemos a disposición la cuenta Banorte 41-89-14-00-73-80-56-31, a nombre de Dora Alicia Mendoza Morales, o bien pueden llevar su aportación voluntaria a la Plaza Miguel Hidalgo, en el área de los baños públicos, donde trabajo, explicó.
Finalmente, Hipólito Sedano Ruiz señaló que se realizarán gestiones ante el Consulado de México en Nogales, Arizona, así como ante el Consulado de Estados Unidos en Nogales, Sonora, para agilizar el proceso de la visa y facilitar que la menor reciba la atención médica que requiere con urgencia.
Es una niña muy activa y con muchos sueños; incluso dice que de grande quiere ser agente de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal. Para nosotros es un gran motivo para apoyarla y para invitar a toda la comunidad a sumarse a esta noble causa, puntualizó.