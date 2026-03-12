Regresa el béisbol a Nogales con el debut de Osos en la Liga Premier Norte

...

El equipo integrado por talento local inaugurará temporada el 14 de marzo en el estadio Dr. Alberto Hoeffer frente a Venados de Santa Cruz

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 12/03/2026 12:39 PM.
En Nogales y editada el 12/03/2026 12:45 PM.