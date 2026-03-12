Regresa el béisbol a Nogales con el debut de Osos en la Liga Premier Norte

Como una nueva etapa en el béisbol en la frontera, se anunció ayer el inicio de la temporada de Osos de Nogales, quienes con talento 100% local participarán en la Liga Premier Norte de Sonora, trayendo de nueva cuenta la intensidad de esta disciplina en el renovado y emblemático estadio Dr. Alberto Hoeffer.
En conferencia de prensa, el director del Instituto Municipal del Deporte de Nogales (IMDEN), Marco Alonso Martínez, junto a los promotores de esta nueva escuadra, el capitán Mario Vega, presidente del club Osos de Nogales; David Ochoa, propietario de franquicia; Edgar Calderón, y el mánager David Alcántar, anunciaron que la cita para esta esperada fecha es el próximo 14 de marzo en punto de las 19:00 horas, en contra de Venados de Santa Cruz.
Es muy importante para nosotros refrendar el apoyo, apoyarles en todas las necesidades que se ocupan para que el béisbol de Nogales siga teniendo éxito en los jóvenes y deportistas, peloteros, sigan teniendo oportunidades para seguir desarrollándose, así como Mario Vega, que estuvo en profesional, pues también a futuras generaciones de jóvenes, así como Manny Barreda, en la selección mexicana que estuvo jugando aquí en Nogales, que tengan oportunidad otros deportistas y otros peloteros de participar, mencionó el director del IMDEN.
Estamos contentos por representar a la ciudad natal, de donde uno salió, y volver a jugar, portar los colores de Nogales, claro, porque de aquí salimos, contentos, porque el equipo está muy bueno, balanceado de jóvenes y veteranos, y no tan veteranos, e invitar a la gente para que vean este nuevo proyecto, esta nueva liga que comienza el sábado, que yo creo que tenemos buenas expectativas, comentó Mario Vega, capitán de Osos de Nogales.