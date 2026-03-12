Vinculan a proceso a presunto acosador tras detonaciones afuera de escuelas en Nogales

A tres días de protagonizar disparos de arma de fuego en medio de dos escuelas de Nogales el presunto acosador de menores identificado como Juan Carlos fue vinculado a proceso.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que obtuvo la vinculación a proceso de Juan Carlos “N”, de 55 años de edad, señalado por su probable responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio y acoso sexual, tras hechos registrados en el exterior de los planteles educativos Conalep y Secundaria Técnica número 3 en Nogales, Sonora.
Durante la audiencia para el debate de control de detención, el Agente del Ministerio Público formuló imputación y presentó los datos de prueba que permitieron al Juez decretar la vinculación a proceso, además de imponer como medida cautelar la prisión preventiva, en tanto continúan las investigaciones.
Los hechos ocurrieron el pasado 9 de marzo, cuando el imputado se presentó en el exterior del bachillerato Conalep, ubicado en la colonia Zona Industrial, donde presuntamente esperaba a una adolescente de 15 años, a quien previamente había contactado mediante mensajes enviados a través de la aplicación WhatsApp.
De acuerdo con la investigación ministerial, el sujeto habría hostigado a la menor mediante mensajes de contenido sexual y ofrecimientos de dinero para que lo acompañara, conducta que se habría presentado desde días anteriores.
Ante esta situación, la adolescente informó a su padre, José Carlos “N”, de 51 años, sobre lo ocurrido.
El padre de la víctima acudió al lugar donde se encontraba el imputado, quien estaba estacionado en un vehículo Toyota Corolla, presuntamente esperando a la menor por fuera del plantel. Al confrontarlo por su conducta, se produjo una discusión que derivó en un forcejeo entre ambos.
Durante ese momento, el imputado extrajo un arma de fuego calibre 9 milímetros desde la guantera del vehículo, con la cual presuntamente intentó privar de la vida al padre de la adolescente, incluso realizando amenazas de muerte.
En el forcejeo entre la víctima y otras dos personas que intervinieron para auxiliarlo, se registró una detonación, sin que se reportaran personas lesionadas; finalmente, el arma fue asegurada y el sujeto fue sometido y asegurado por elementos policiales, iniciándose el proceso penal correspondiente.