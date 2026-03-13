Detienen a hombre por amenazar de muerte a su padre en la colonia Nuevo Nogales

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El sujeto ignoró una orden de restricción y fue arrestado por la Policía Municipal tras protagonizar un caso de violencia familiar

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/03/2026 04:49 PM.
En Nogales y editada el 13/03/2026 04:52 PM.