Detienen a hombre por amenazar de muerte a su padre en la colonia Nuevo Nogales

Un hombre contaba con una orden de restricción que le impedía llegar a la casa de su padre fue detenido por la policía luego de acudir al domicilio a drogarse donde amenazó de muerte de nueva cuenta a su progenitor.
De acuerdo con la información oficial fue a las 16:21 horas que elementos de la Policía Municipal de Nogales, Sonora fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán a la colonia Nuevo Nogales, donde reportaban un hecho de violencia familiar.
En el lugar los agentes se entrevistaron un hombre que dijo que ser padre de su agresor de nombre Noel "N" de 41 años de edad, el cual les manifestó que momentos antes al encontrarse en el interior de su domicilio observó a su hijo consumiendo drogas.
Por tal motivo le advirtió que lo internaría en un centro de rehabilitación, acción que lo enfureció agrediéndolo de manera verbal amenazándolo con matarlo si lo metía a algún centro, por lo que reportó el hecho a las autoridades.
Fue en ese momento que su hijo salió del domicilio donde continuó agrediéndolo de manera verbal y continuando con las amenazas de muerte frente a los oficiales, siendo arrestado en el acto.
El afectado dijo que su hijo cuenta con una orden de protección a la cual hizo caso omiso. Por lo anterior dicha autoridad hizo del conocimiento del caso al Centro de Atención Temprana con detenido quien ordenó que la persona detenida fuera puesta a su disposición.