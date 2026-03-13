Detienen a presunto homicida por asesinato ocurrido en hotel de Nogales en 2022

Un presunto homicida quien en el 2022 en compañía de otras personas ultimaron a balazos a un hombre al interior de un hotel ubicado en el centro de la ciudad de Nogales fue detenido por efectivos de la AMIC Nogales, el cual quedo bajo prisión preventiva.
La información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalla que se formuló la imputación en contra de Alexis “N”, alias “El Jimy”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía, traición y ventaja, en perjuicio de Omar Salomé “N”, en Nogales, Sonora.
Durante la audiencia inicial celebrada, la defensa y el imputado solicitaron apegarse al término constitucional de 144 horas para que el Juez resuelva sobre la vinculación a proceso; a petición del Agente del Ministerio Público, el Juez impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
De acuerdo con los datos de prueba expuestos por la representación social, los hechos ocurrieron el 8 de noviembre de 2022, cuando el imputado presuntamente acudió en compañía de tres coautores a un hotel ubicado en la calle Juárez, colonia Fundo Legal, en Nogales, Sonora, a bordo de un vehículo tipo taxi Nissan March color blanco.
En dicho lugar se encontraba hospedada la víctima, Omar Salomé “N”, quien laboraba para el imputado; conforme a la investigación, Alexis “N”, junto con dos de sus acompañantes, presuntamente disparó en múltiples ocasiones contra la víctima utilizando armas de fuego calibre 9 milímetros y 7.62x39, provocándole heridas que afectaron órganos vitales.
Las investigaciones establecen que los agresores actuaron con alevosía y ventaja, al emplear armas de fuego que impidieron a la víctima defenderse, además de intervenir tres o más personas en la comisión del ilícito. Tras la agresión, los responsables se retiraron del lugar.
La FGJES reiteró que continuará integrando la investigación y presentando los datos de prueba necesarios para lograr la vinculación a proceso y la eventual sanción penal contra quien resulte responsable, en cumplimiento de su compromiso de investigar, esclarecer y detener a quienes atenten contra la vida de las y los sonorenses.