Detienen a presunto homicida por asesinato ocurrido en hotel de Nogales en 2022

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El imputado, alias “El Jimy”, enfrenta cargos por homicidio calificado y quedó bajo prisión preventiva mientras se resuelve su situación jurídica

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/03/2026 04:39 PM.
En Nogales y editada el 13/03/2026 04:42 PM.