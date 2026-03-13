Empresarias impulsan redes de apoyo para fortalecer negocios en Nogales

Con el claro mensaje de que el papel de las mujeres en los negocios continúa avanzando, confirmó la vice presidenta de la mujer empresaria de la Canaco, Gabriela Núñez, en el marco de la realización de un foro con la intención de motivar a las féminas a escalar sus operaciones con la capacidad que demuestran en cada una de sus actividades en Nogales, Sonora.
La también reconocida empresaria local, destacó el esfuerzo constante que se realiza en el sector y consideró uno de los mayores cambios positivos en la actualidad es la disposición para crear alianzas entre las mujeres y de esta manera fortalecer el comercio local, por medio de una mayor cantidad de empresarias al frente de los negocios.
Todavía falta, todavía seguimos avanzando en lo que es el reconocimiento, las oportunidades, los espacios para las mujeres, pero creo que hemos avanzado muchísimo. Como mujeres es muy importante y muy satisfactorio ahora apoyarnos entre nosotras, sin vernos como competencias, sin vernos como malos ojos, más cuando son de giros diferentes, perdón, con giros, los mismos giros, los giros iguales. Ahora lo que estamos luchando mucho es por la integración, apoyarnos, hacer redes de apoyo, que nos apoyemos entre nosotras, mencionó la empresaria.
A este esfuerzo se suman los retos económicos propios de la ciudad fronteriza, donde los gastos de operación, como el pago e rentas y sueldos a colaboradoras, dificultan el crecimiento, sin embargo y a pesar de esto la perseverancia, de acuerdo con Núñez, se mantiene como la herramienta principal para salir adelante.
Que nunca dejen de luchar, que nunca dejen de soñar, que los sueños se vuelven realidad, lo acabo de decir, emprender es difícil, sí, sí lo es y mucho, no poco, nos encontramos con muchos obstáculos como emprendimiento, pero mi mayor consejo es que siempre hagamos las cosas con fe, que veamos hacia adelante que si se nos cierra una puerta, toquemos otra, que si se nos cierra la segunda puerta, toquemos otra y tarde o temprano vemos cómo la vida nos devuelve el entusiasmo y las ganas que tenemos y se nos empiezan a abrir puertas, nunca hay que darnos por vencidas, comentó.
Que nunca dejen de luchar, que nunca dejen de soñar, que los sueños se vuelven realidad, lo acabo de decir, emprender es difícil, sí, sí lo es y mucho, no poco, nos encontramos con muchos obstáculos como emprendimiento, pero mi mayor consejo es que siempre hagamos las cosas con fe, que veamos hacia adelante que si se nos cierra una puerta, toquemos otra, que si se nos cierra la segunda puerta, toquemos otra y tarde o temprano vemos cómo la vida nos devuelve el entusiasmo y las ganas que tenemos y se nos empiezan a abrir puertas, nunca hay que darnos por vencidas, comentó.