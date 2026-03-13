Empresarias impulsan redes de apoyo para fortalecer negocios en Nogales

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La vicepresidenta de la Mujer Empresaria de Canaco destacó la importancia de la colaboración entre mujeres para impulsar el comercio local

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 13/03/2026 05:05 PM.
En Nogales y editada el 13/03/2026 05:07 PM.