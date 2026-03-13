FESAC e Intactics refrendan alianza para fortalecer la responsabilidad social empresarial

La Fundación del Empresariado Sonorense (FESAC) reafirmó su papel como impulsora de la filantropía local, tras la firma de un convenio de colaboración por sexto año consecutivo con la empresa Intactics, quienes refrendaron su distintivo como Empresa Socialmente Responsable (ESR), el cual es otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía y se ha consolidado en la frontera como el estándar para las organizaciones que buscan generar un impacto positivo más allá de sus operaciones comerciales.
El proceso para mantener esta certificación no es una tarea sencilla, ya que exige a las empresas documentar rigurosamente sus planes de trabajo, presentar evidencias anuales sobre la mejora de la calidad de vida de sus colaboradores y su entorno, por lo que la FESAC actúa como mentor estratégico que guía a las compañías en la selección de causas y la administración de donaciones, asegurando que el recurso llegue a los sectores con necesidades más urgentes de la ciudad.
FESAC en realidad ha sido un apoyo fundamental para nosotros, no conocíamos la parte de la necesidad que hay en la ciudad y creo que ellos son esa parte, ese eslabón que nos une a nosotros con la comunidad para conocer las necesidades más preponderantes en la comunidad de Nogales, manifestó Zaida Leyva.
Desde la perspectiva de la FESAC, el distintivo ESR es una herramienta poderosa para profesionalizar el altruismo, permitiendo que las empresas encuentren y diversifiquen sus apoyos en áreas como salud, educación, terapias, albergues, entre otros, por lo que la fundación invitó a más comercios e industrias locales a sumarse a este esfuerzo, recordando que el compromiso social debe ser una prioridad en la agenda corporativa de Nogales para construir una comunidad más fuerte.
El distintivo es obviamente muy importante, pero sin embargo hay muchas cosas que se pueden ir haciendo en las empresas que pueden ir apoyando sin necesidad de tener el distintivo para tomar una acción en bien de la comunidad y de los colaboradores. Tenemos que ser empresas socialmente responsables, tenemos que empezar tarde o temprano y poner nuestro granito de arena en bien de la comunidad y los colaboradores, comentó Luis Torres, presidente de la FESAC.
El distintivo es obviamente muy importante, pero sin embargo hay muchas cosas que se pueden ir haciendo en las empresas que pueden ir apoyando sin necesidad de tener el distintivo para tomar una acción en bien de la comunidad y de los colaboradores. Tenemos que ser empresas socialmente responsables, tenemos que empezar tarde o temprano y poner nuestro granito de arena en bien de la comunidad y los colaboradores, comentó Luis Torres, presidente de la FESAC.