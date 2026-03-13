FESAC e Intactics refrendan alianza para fortalecer la responsabilidad social empresarial

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Por sexto año consecutivo firmaron un convenio de colaboración que impulsa proyectos sociales y la certificación como Empresa Socialmente Responsable en Nogales

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 13/03/2026 12:05 PM.
En Nogales y editada el 13/03/2026 12:10 PM.