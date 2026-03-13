Index Nogales analiza impactos del T-MEC en industria maquiladora

El Comité Laboral de Index Nogales mantiene un seguimiento puntual a las actualizaciones del T-MEC, al identificar los impactos directos en las áreas fiscal, laboral y aduanera para las empresas de la frontera.
Para nosotros el T-MEC es el tema principal que traemos ahorita porque incluye muchas áreas: la fiscal, la laboral y la aduanera por supuesto, manifestó Wendee Molina, directora del Comité Laboral de la Asociación de Maquiladoras de Sonora Index Nogales.
Es importante que conozcamos cuáles son los beneficios y las afectaciones para poder hacer las decisiones adecuadas con tiempo en cada una de las empresas que manejamos, agregó.
Es importante que conozcamos cuáles son los beneficios y las afectaciones para poder hacer las decisiones adecuadas con tiempo en cada una de las empresas que manejamos, agregó.
Expuso que, a través de mesas de trabajo, el objetivo de Index es recolectar información técnica de todas las empresas afiliadas para presentar posturas sólidas ante el gobierno federal y en las áreas de negociación donde se toman las decisiones macroeconómicas.
Desde una perspectiva de prevención de afectaciones, la representante destacó que conocer a tiempo los beneficios y posibles afectaciones del tratado permite a las maquiladoras tomar decisiones estratégicas con la antelación necesaria para mantener la competitividad de la región.
Destacó que Index Nogales mantiene un seguimiento riguroso a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, al precisar que, como organismo trabajan para tener información de primera mano que permita influir en temas clave para minimizar afectaciones y potenciar los beneficios para la industria local.