Industria maquiladora de Nogales alcanza paridad de género en su fuerza laboral

...

Index Nogales destacó que el sector cuenta actualmente con 50 por ciento de participación femenina y mayor presencia de mujeres en puestos de liderazgo

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 13/03/2026 05:31 PM.
En Nogales y editada el 13/03/2026 05:41 PM.