Industria maquiladora de Nogales alcanza paridad de género en su fuerza laboral

En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, la industria manufacturera de exportación en esta frontera celebra un hito histórico en materia de inclusión. Wendee Molina, directora del Comité Laboral de Index Nogales, informó que actualmente existe un equilibrio total en la fuerza laboral del sector, al alcanzar una cifra del 50 por ciento de participación femenina y crecimiento sostenido en posiciones de liderazgo.
La Asociación de Maquiladoras de Sonora Index Nogales desarrolló la celebración con el panel “Mujer y amor propio: el primer paso a la plenitud” y networking, ante colaboradoras del sector de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. Donde, con la representación del presidente de Index Nogales Daniel Rivera Ontiveros, les dio la bienvenida el director ejecutivo Genaro Vecerra Alvarez, con el staff de la Asociación de Maquiladoras de Sonora local en Erika Andrade e Itzel Zazueta.
Se contó con la presencia de la Cónsul General de Estados Unidos en Nogales Michelle N. Ward, así como la participación virtual de la primera dama y presidenta de DIF Municipal Griselda Quintero, quien les compartió un mensaje alusivo, además de la suma de la directora de DIF Paulina Delgado y la directora del Instituto Nogalense de las Mujeres Daniela Pérez Esquer, con participación de María Elena Gallegos, presidenta del Consejo Empresarial Nogales y líder en el sector a nivel ejecutivo, entre otras.
Anteriormente, hace 30 o 40 años, era una mujer por cada 20 hombres. Actualmente, con mucho orgullo mencionamos que estamos a la par, señaló Molina, quien destacó que esta evolución también se refleja en los puestos de liderazgo y toma de decisiones dentro de las plantas.
No depende tanto de la escuela, depende de las familias y de cómo desarrollamos a nuestros hijos para que vean que no por ser mujer van a dejar de ser ingenieras, puntualizó.
En el aspecto de liderazgo, resaltó que este avance no es solo numérico, sino de jerarquía, con más mujeres en gerencias y supervisiones, al mencionar que el tener una mujer en la presidencia de México sirve de impulso y referente para todas las trabajadoras del sector.
Este evento fue una gran experiencia por tercer año consecutivo, pienso que reunimos a bastantes personas que se interesan en que la industria de Nogales esté mejor cada día y pienso que con la fuerza del grupo que estamos aquí podemos hacer la diferencia en un futuro muy cercano, concluyó.