Investigan muerte de adulto mayor que llegó sin vida al IMSS Bienestar

Las autoridades ministeriales investigan la muerte de un hombre adulto mayor quien arribó al hospital IMSS Bienestar de Nogales, Sonora, con dos heridas punzo cortantes en los brazos.
De acuerdo con la información oficial fue a las 19:31 horas que se informó a elementos de la Policía Municipal para que se trasladarán al hospital donde reportaban a una persona sin vida.
En el lugar se entrevistaron con una mujer quien dijo ser la hija de quien en vida llevara el nombre de Arturo de 72 años. Relató que momentos antes fue informada por su hermano que su papá se sentía muy mal.
Dijo que al llegar vio que estaba inconsciente y sin respirar, optando por trasladarlo de inmediato por sus propios medios a recibir atención médica.
Fue que al llegar el médico de guardia les manifestó que su padre presentaba heridas punzocortantes en ambos brazos confirmando que ya no contaba con signos vitales.
La mujer dijo a las autoridades que su padre era adicto a las drogas, Fueron Peritos de la FGJE de Sonora quienes realizaron las diligencias de ley, iniciándose la carpeta de investigación.