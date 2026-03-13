Investigan muerte de adulto mayor que llegó sin vida al IMSS Bienestar

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El hombre de 72 años presentaba heridas punzocortantes en ambos brazos; autoridades iniciaron una carpeta de investigación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/03/2026 04:58 PM.
En Nogales y editada el 13/03/2026 05:00 PM.