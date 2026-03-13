Moviliza reporte de presunto rapto de menor a corporaciones en Lomas del Sol

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Autoridades activaron Código Rojo tras una llamada al 911, aunque hasta el momento no existe denuncia formal ni indicios del hecho

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 13/03/2026 04:54 PM.
En Nogales y editada el 13/03/2026 04:55 PM.