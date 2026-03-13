Moviliza reporte de presunto rapto de menor a corporaciones en Lomas del Sol

Confirman autoridades llamado de emergencia al 911 reportando el robo o rapto de un menor en calles de la colonia Lomas del Sol, lo que generó una fuerte movilización policiaca en dicho sector y fraccionamientos aledaños.
El reporte fue recibido vía telefónica al número de emergencias 911 alrededor de las 13:49 horas señalando que un sujeto con el rostro cubierto había subido a la fuerza aun vehículo de alquiler a un menor que jugaba en la banqueta de la calle Lomas del Sol a la altura de la calle Loma del lago, frente a una llantera.
La persona reportante precisó a las autoridades que el menor vestía un pantalón de color azul y camiseta de color blanco y que los hechos se habían suscitado alrededor de las 12:00 horas
Este llamado generó la activación de “Código Rojo”, alertando a las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno que se trasladaron al lugar.
Cabe mencionar que elementos de la Policía Municipal como primer respondiente llegaron al sitio donde no localizaron a ningún reportante, por lo que se realizaron recorridos por calles del sector en búsqueda del vehículo reportado sin ser localizado.
Sobre el hecho se presume que se trata de un llamado de emergencia falso ya que hasta el momento no existe ninguna otra denuncia o reporte por la desaparición de un menor en la ciudad.
Las autoridades exhortan a la comunidad a no utilizar los números de emergencias para llamados falsos ya que estos podrían ocasionar que no se atiendan de manera oportuna otros de suma urgencia y reales.