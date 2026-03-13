Mujeres al 100 promueve liderazgo femenino y participación política en Nogales

Una celebración que demostró la capacidad y calidad de las profesionistas con las que cuenta la frontera en el marco del día internacional de la mujer, se llevó a cabo dentro de las actividades del grupo “Mujeres al 100” en Nogales, Sonora, organización encabezada por su coordinadora municipal, Angélica Burgos Garay, quien reafirmó como lo dice su slogan, “Es tiempo de Mujeres” y ellas están preparadas para liderar la toma de decisiones.
Esto durante una entrevista otorgada por Burgos en el programa de radio MAS Noticias, con el periodista Raymundo Estrada Charles, en donde además de la sororidad de las presentes, se habló sobre el contexto relevante histórico que las mujeres viven en la actualidad, con la primera presidenta de la republica Claudia Sheinbaum Pardo y como esto deberá de replicarse en todos los niveles de gobierno.
Hemos sido un grupo muy consolidado, que la verdad no nos ponemos los moños, de que dicen, oye, no, pero a ella, no, claro que no somos mujeres, tenemos que estar unidas para poder seguir avanzando. Entonces, pues para mí es un honor haber contado con todas y cada una de las personalidades que estuvieron acompañándonos, porque para mí cada una de ellas representa un valor y la verdad a todas las estimo mucho, mencionó Burgos Garay.
Hemos sido un grupo muy consolidado, que la verdad no nos ponemos los moños, de que dicen, oye, no, pero a ella, no, claro que no somos mujeres, tenemos que estar unidas para poder seguir avanzando. Entonces, pues para mí es un honor haber contado con todas y cada una de las personalidades que estuvieron acompañándonos, porque para mí cada una de ellas representa un valor y la verdad a todas las estimo mucho, mencionó Burgos Garay.
Angélica destacó que este grupo consolidado, mantiene una convocatoria abierta para todas aquellas que busquen continuar con su preparación hacia el servicio público, hayan sido o no funcionarias en el pasado, ya que informó es un derecho y una aspiración genuina encabezar las formulas políticas, por el llamado a servir a sus conciudadanos en los sitios de administración de los tres niveles de gobierno.
Además, confirmó este tipo de acercamiento, sirve principalmente como una zona de convivencia y de compartir experiencias con esos nuevos perfiles que independientemente de su experiencia, puedan demostrar su capacidad frente a sus conciudadanos, lo que, de acuerdo con la maestra, da motivación y abre oportunidad para llegar hasta los lugares deseados, dentro y fuera de la vida política.
En muchos espacios que se me ha dado la oportunidad, he podido platicar un poco de la historia de cómo empecé, de cómo llegué, cómo logré mi primer negocio, cuál fue mi primer trabajo, cuál fue mi primera experiencia en el gobierno, pues sé que es algo motivante que cualquiera puede ver. O sea, si yo pude empezar desde cero, desde abajo, cualquier persona tiene las mismas oportunidades. Cualquier mujer podemos tener las mismas oportunidades para poder llegar a hacer lo que queramos, la verdad, comentó.
En muchos espacios que se me ha dado la oportunidad, he podido platicar un poco de la historia de cómo empecé, de cómo llegué, cómo logré mi primer negocio, cuál fue mi primer trabajo, cuál fue mi primera experiencia en el gobierno, pues sé que es algo motivante que cualquiera puede ver. O sea, si yo pude empezar desde cero, desde abajo, cualquier persona tiene las mismas oportunidades. Cualquier mujer podemos tener las mismas oportunidades para poder llegar a hacer lo que queramos, la verdad, comentó.
La participación política de las Mujeres al 100, es parte de Morena y significa un colectivo de logros por medio de programas que se han llevado a cabo de manera exitosa, mencionó Burgos, por lo que invitó a todas las interesadas a sumarse a esta coordinación, para continuar con traer fortaleza a la figura femenina dentro de la política y el interés legítimos de sus aspiraciones en pro de las mejores de la sociedad.