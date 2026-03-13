Nogales, cuna del primer levantamiento contra Huerta en 1913

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Bajo el mando de Álvaro Obregón, fuerzas revolucionarias iniciaron en la frontera sonorense el primer asedio armado contra el régimen huertista

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 13/03/2026 12:26 PM.
En Nogales y editada el 13/03/2026 12:29 PM.