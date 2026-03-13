De Nogales para el mundo: Wendee Molina fortalece alianzas estratégicas entre México y Europa

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La representante de la industria maquiladora de Nogales impulsa el networking internacional y la vinculación con mercados europeos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 13/03/2026 05:58 PM.
En Nogales y editada el 13/03/2026 05:59 PM.