De Nogales para el mundo: Wendee Molina fortalece alianzas estratégicas entre México y Europa

Como parte de las mujeres que encabezan posiciones estratégicas en la industria maquiladora y manufacturera de exportación desde Nogales, Sonora, Wendee Molina destaca en el escenario internacional como consejera de la Cámara de Comercio Suiza en México (SwissCham) y la Eurocam, al posicionar el liderazgo de Sonora en los mercados más competitivos del mundo.
Desde esta representación fronteriza, Molina subrayó la importancia de que el talento de Nogales tenga voz en organismos europeos, al participar como consejera para definir nuevas oportunidades de negocio y transferencia de conocimientos.
Desde una perspectiva de diferencia de liderazgo, resaltó que estas alianzas permiten entender los estilos de liderazgo, valores y creencias de países como Suiza, a fin de adaptar esas mejores prácticas a la industria local.
Otro referente específico que manifestó es la oportunidad de sostener un Networking estratégico desde el objetivo de generar una red de contactos de alto nivel que permita a las empresas de la región estar a la vanguardia y prepararse para los estándares de exigencia del mercado europeo.
Como consejera en la Cámara de Comercio Suiza en México y participante activa en la Eurocam, Wende Molina resaltó la importancia del networking internacional para fortalecer el liderazgo nogalense y aprender de las culturas de negocio europeas.
Ser consejera en organismos como estos agrupa a las cámaras de comercio de los países de la Unión Europea, con un peso político y normativo en las reglas operativas intercontinentales, que la coloca a un profesional en el “cuarto de guerra” de las relaciones comerciales internacionales, así como en innovación y tecnología.
Esta participación, para Wendee Molina significa trascender la operación local de Nogales para influir en la estrategia global, en cuyo contexto, el cargo no es solo administrativo, es un rol de consultoría estratégica. Permite enlace binacional y actúa como un puente entre las empresas suizas o europeas que quieren invertir en México y las empresas mexicanas, como las de Index Nogales, que buscan estándares europeos de calidad o proveeduría.
Otro referente es la voz de la industria, ya que representa los intereses y las realidades de la manufactura fronteriza ante los líderes económicos de Europa, donde ella explica “qué pasa en la frontera” a quienes toman decisiones en Berna o Bruselas; así como el análisis de tendencias, que implica estudiar cómo las leyes europeas, como las de sostenibilidad o derechos laborales, van a afectar pronto a las maquiladoras en Sonora.
Desde el impacto en su rol y en la región, tener a una nogalense en esas mesas de trabajo tiene efectos directos para la industria con atracción de inversión de alto valor con Suiza y Europa, que no suelen traer maquila simple, sino traen industria médica, aeroespacial y de precisión; por lo que su presencia facilita que esas empresas vean a Nogales como un destino confiable y sofisticado.