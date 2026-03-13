Realizan en Nogales foro “Mujeres en los Negocios” para impulsar el emprendimiento femenino

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Empresarias y emprendedoras compartieron experiencias y herramientas para fortalecer el desarrollo de proyectos y negocios locales

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 13/03/2026 05:24 PM.
En Nogales y editada el 13/03/2026 05:31 PM.