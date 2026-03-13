Realizan en Nogales foro “Mujeres en los Negocios” para impulsar el emprendimiento femenino

La oficina de Desarrollo Económico de la frontera de Nogales, Sonora, en conjunto con el Instituto Sonorense de la Mujer, realizó este viernes el foro “Mujeres en los Negocios” en donde se proveyó de un espacio en donde empresarias y emprendedoras locales, pudieron escuchar e intercambiar prácticas que han llevado al éxito a sus respectivas actividades, con la principal intención de incentivar que más féminas tomen el camino dentro del empleo.
Luis Arturo Pérez Chávez, encargado de esta oficina municipal explicó, este esfuerzo organizado con organismo camarales y dependencias estatales, tuvo la intención de ayudar y dar a conocer los métodos para continuar en el camino empresarial, a emprendedoras, o incluso como mejorar a aquellas personas que sienten que su crecimiento se ha estancado por diferentes cuestiones sociales o económicas.
Bueno, la intención de esto es ayudar, darles a conocer, que aprendan parte del aprendizaje de las emprendedoras que van iniciando o que les falta mejorar su emprendimiento, pues que escuchen de los panelistas que ya tienen éxito en sus negocios, que aprendan de ellos para que impulsen su emprendimiento. Esa es la intención fundamental del foro, comentó Pérez.
El mensaje es claro por parte del gobernador del estado Alfonso Durazo Montaño, mencionó Diana Rivas del Instituto Sonorense de las Mujeres en Nogales, ya que esta administración se ha centrado en abrir el camino, financiamientos y oportunidades a todas aquellas interesadas en emprender algo propio, así como dar el empuje necesario a las que cuentan con una base sólida.
Hoy nos reunimos para escuchar historias de esfuerzo, de perseverancia y de visión, cada mujer que decide emprender o dirigir un negocio rompe barreras, abre camino y demuestra que el liderazgo femenino es clave para el desarrollo económico, social y demás de nuestra comunidad, las mujeres empresarias, emprendedoras, no solo generan ingresos, también generan oportunidades, inspiran a otras mujeres y contribuyen a construir sociedades más justas e incluyentes para todas y todos, indicó Rivas.
Hoy nos reunimos para escuchar historias de esfuerzo, de perseverancia y de visión, cada mujer que decide emprender o dirigir un negocio rompe barreras, abre camino y demuestra que el liderazgo femenino es clave para el desarrollo económico, social y demás de nuestra comunidad, las mujeres empresarias, emprendedoras, no solo generan ingresos, también generan oportunidades, inspiran a otras mujeres y contribuyen a construir sociedades más justas e incluyentes para todas y todos, indicó Rivas.