Sancionan a conductor por intentar colarse en fila hacia garita DeConcini

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Tránsito Municipal retiró de la fila al automovilista y aplicó una multa por no respetar la preferencia de circulación

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 13/03/2026 06:03 PM.
En Nogales y editada el 13/03/2026 06:06 PM.