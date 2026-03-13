Sancionan a conductor por intentar colarse en fila hacia garita DeConcini

En un esfuerzo por garantizar el orden vial y el respeto entre los automovilistas que cruzan hacia los Estados Unidos, el Departamento de Tránsito Municipal de Nogales, bajo las instrucciones del Jefe de la corporación, Eliseo Estrada Muñiz, intervino este jueves para retirar y sancionar a un conductor que intentó “colarse” de forma indebida en la fila de acceso a la Garita Dennis DeConcini.
Los hechos ocurrieron sobre la avenida Plutarco Elías Calles, donde el conductor de un Jeep Rubicon blanco, modelo 2021, con placas de Arizona, ignoró la preferencia de circulación para adjudicarse un lugar que no le correspondía. Durante su maniobra, el infractor llegó a provocar un ligero contacto tipo “recargón”, contra una camioneta Ford Expedition que sí respetaba su turno, afortunadamente sin dejar daños materiales de consideración.
En respuesta inmediata ante la denuncia, la reacción operativa fue celebrada por las conductoras que se encontraban en el sitio, quienes manifestaron llevar más de una hora de espera en el lento avance de la fila. Al ver la intervención del oficial de tránsito, las usuarias aplaudieron la medida, al señalar que estas acciones brindan justicia a quienes cumplen con las reglas de vialidad.
El saldo de la infracción quedó documentado con el retiro de la fila, ya que el vehículo fue sacado del flujo vehicular hacia la garita, además de garantizar el pago de la multa económica, por lo que, el conductor fue canalizado a la Tesorería Municipal, donde cubrió el pago de una infracción por “No respetar preferencia de circulación”, basado en los artículos 127 y 146 de la Ley de Tránsito de Sonora.
“Estamos listos para garantizar el orden vial a través de vigilancia preventiva y de asistencia, es fundamental que la ciudadanía reporte estas conductas al 9-1-1; no permitiremos que la falta de civismo de unos pocos afecte el tiempo y la seguridad de quienes hacen su fila correctamente”, puntualizó Estrada Muñiz.
Expuso que, con estas acciones, la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal reafirma su compromiso de mantener una circulación fluida y ordenada en las zonas fronterizas, al aplicar el reglamento sin distinciones para evitar conflictos entre los usuarios.