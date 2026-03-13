Tres décadas de servicio: la historia de la suboficial Julia Ochoa en Nogales

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Con 30 años de trayectoria en seguridad pública y protección civil, la oficial se ha convertido en ejemplo de preparación, perseverancia y servicio a la comunidad

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 13/03/2026 11:48 AM.
En Nogales y editada el 13/03/2026 11:53 AM.