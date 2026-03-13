Vandalizan y roban aire acondicionado en primaria Miguel Hidalgo

En los últimos dos días la escuela primaria Miguel Hidalgo ubicada en la colonia Héroes en Nogales, Sonora ha sido afectada por delincuentes en esta ocasión robaron y desmantelaron los sistemas de aire acondicionado de la dirección donde primeramente quebraron las ventanas en días pasados.
De acuerdo con la información más reciente de estos hechos fue a las 06:49 horas del 12 de marzo que elementos preventivos acudieron de nueva cuenta a la escuela primaria ubicada en la calle Circunvalación Héroes de la colonia Héroes, donde reportaban un robo.
Al llegar se entrevistaron con quien dijo ser la directora del plantel, la cual les informó que minutos antes al llegar a trabajar se percató que tres ventanas grandes de la dirección estaban quebradas.
Al revisar notaron que cuatro mini Split de 2 toneladas estaban totalmente destruidos, desconociendo quien o quienes hayan sido los responsables, ante lo sucedido procedieron a leerle sus derechos como víctima de delito.
Cabe mencionar que un día antes la directiva informó sobre cinco ventanas quebradas de la misma aula donde además destrozaron las persianas.
Sobre este caso se informó de nueva cuenta al Centro de Atención Temprana para su investigación y seguimiento.