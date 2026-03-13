Vandalizan y roban aire acondicionado en primaria Miguel Hidalgo

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Delincuentes ingresaron por segunda ocasión en dos días al plantel de la colonia Héroes, donde causaron daños y desmantelaron equipos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/03/2026 04:45 PM.
En Nogales y editada el 13/03/2026 04:47 PM.