Alertan por cambios bruscos de temperatura durante el fin de semana

Ante el pronóstico de cambios bruscos de temperatura durante el fin de semana, el Ayuntamiento de Nogales exhortó a la población a tomar precauciones para evitar enfermedades respiratorias, especialmente en niños, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos.
De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para este sábado se esperan temperaturas máximas de 28 grados centígrados durante la tarde y mínimas de 8 grados durante la madrugada, condiciones que se prevé continúen de manera similar el domingo.
Derivado de estos pronósticos, la Coordinación Municipal de Protección Civil recomendó a la ciudadanía extremar precauciones, especialmente en el uso de calefactores durante la madrugada, cuando se registra el mayor descenso de temperatura, así como evitar la exposición prolongada al sol durante las horas más cálidas del día.
Asimismo, la dependencia exhortó a los padres de familia a abrigar adecuadamente a los niños al momento de llevarlos a la escuela, utilizando chamarras y gorros, además de brindar especial cuidado a adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son más vulnerables a padecimientos respiratorios.
Protección Civil también recomendó mantenerse bien hidratados, consumir frutas y verduras ricas en vitamina C y acudir al médico en caso de presentar síntomas relacionados con deshidratación o enfermedades respiratorias.
Finalmente, las autoridades municipales pidieron a la población atender las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil y del sector salud, con el fin de prevenir riesgos derivados de las variaciones extremas de temperatura.