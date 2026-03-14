Alertan por cambios bruscos de temperatura durante el fin de semana

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Autoridades municipales exhortaron a la población a tomar precauciones para prevenir enfermedades respiratorias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/03/2026 10:33 AM.
En Nogales y editada el 14/03/2026 10:35 AM.