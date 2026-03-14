Gradúan a la generación 34 de la Preparatoria Municipal “Omar Osvaldo Romo Covarrubias”

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Estudiantes de los grupos C01-22 y C02-22 recibieron su constancia de egreso en una ceremonia encabezada por autoridades municipales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/03/2026 11:14 AM.
En Nogales y editada el 14/03/2026 11:18 AM.