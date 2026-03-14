Gradúan a la generación 34 de la Preparatoria Municipal “Omar Osvaldo Romo Covarrubias”

En un ambiente de orgullo y celebración, el jueves 12 de marzo se llevó a cabo la ceremonia de graduación de la trigésima cuarta generación de la Preparatoria Municipal “Omar Osvaldo Romo Covarrubias”, donde estudiantes de los grupos C01-22 y C02-22 recibieron su constancia de egreso, marcando el cierre de una etapa fundamental en su formación académica en Nogales, Sonora.
El evento reunió a autoridades municipales, personal docente, padres de familia y estudiantes, quienes fueron testigos de este importante logro académico para las y los jóvenes.
En la mesa del presídium se contó con la presencia del alcalde Juan Francisco Gim Nogales, acompañado por Griselda Quintero de Gim, presidenta del Sistema DIF Municipal; la síndica municipal, Edna Elinora Soto Gracia; el secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz; el director de Educación Municipal, Edgar Valadez Valdés; Gerardo Soto, presidente del Consejo de Educación Media Superior y Superior de Nogales; así como la directora del plantel, Lydia Adelaida Gutiérrez, anfitriona del evento.
Durante su mensaje, la directora del plantel reconoció el esfuerzo, la constancia y la dedicación de los estudiantes a lo largo de su formación académica.
Queridos estudiantes, hoy no es un día cualquiera; hoy celebramos el cierre de una etapa llena de aprendizajes, desafíos y sueños. Cada uno de ustedes llegó con metas que quizá parecían lejanas, pero hoy demuestran que la constancia, la disciplina y la resiliencia tienen su recompensa, expresó Lydia Adelaida Gutiérrez.
La Preparatoria Omar Osvaldo Romo Covarrubias no se distingue por sus aulas o sus instalaciones; se distingue por sus alumnos y por el nivel académico que sus maestras y maestros aportan a su formación. Por eso es justo reconocer y agradecer el trabajo de todas y todos los docentes, señaló el presidente municipal.
Finalmente, se realizó la entrega de constancias de egreso a las y los alumnos graduados, quienes celebraron junto a sus seres queridos el logro alcanzado y el inicio de nuevos retos en su formación académica y profesional.