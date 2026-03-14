Llevarán programa “Salud Visual” a Colinas del Sol con lentes a bajo costo

Luego del éxito obtenido en la colonia La Mesa, donde 41 personas fueron beneficiadas con la dotación de lentes a bajo costo, el programa “Salud Visual” se pondrá nuevamente en marcha en el Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia Colinas del Sol los días 24 y 25 del presente mes.
La directora de Bienestar Social del Ayuntamiento de Nogales, Aracely García Ramírez, informó que un médico especialista oftalmólogo de una óptica de la localidad, con la que se mantiene un convenio de colaboración, estará brindando atención de 09:00 a 13:00 horas, realizando estudios de la vista para posteriormente entregar lentes graduados a bajo costo a las personas inscritas.
Hacemos extensiva la invitación para que desde hoy los habitantes de Colinas del Sol y de las colonias aledañas acudan al Centro de Desarrollo Comunitario, donde habrá personal encargado de realizar el registro de quienes deseen aprovechar este beneficio, expresó la funcionaria.
Explicó que, una vez realizada la revisión para determinar la graduación de los anteojos, se estima un tiempo aproximado de ocho días para la entrega de los lentes, por lo que las personas interesadas pueden acudir al lugar para recibir mayor información sobre el programa.
Finalmente, comentó que mujeres y hombres de cualquier edad que requieran un estudio de la vista pueden acceder a este beneficio, el cual contribuye a mejorar su calidad de vida.