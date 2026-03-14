Llevarán programa “Salud Visual” a Colinas del Sol con lentes a bajo costo

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Habitantes podrán realizarse estudios de la vista y adquirir lentes graduados por una cuota accesible

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/03/2026 11:06 AM.
En Nogales y editada el 14/03/2026 11:11 AM.