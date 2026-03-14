Presentan plan de trabajo para fortalecer la prevención social

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Durante la primera sesión del Consejo de Paz y Justicia Cívica de Nogales se presentó el plan de trabajo 2026, con acciones para prevenir embarazo adolescente, deserción escolar, adicciones, violencia familiar y promover empleo, con impacto estimado en 10 mil familias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/03/2026 10:40 AM.
En Nogales y editada el 14/03/2026 10:44 AM.