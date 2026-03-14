Presentan plan de trabajo para fortalecer la prevención social

Durante la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Paz y Justicia Cívica de Nogales, los más de 80 integrantes que conforman este organismo presentaron el plan de trabajo que se implementará durante el año, con el objetivo de impactar a miles de familias, principalmente en la zona Este de la ciudad, mediante acciones enfocadas en cinco áreas prioritarias de prevención.
El alcalde Juan Francisco Gim Nogales, presidente de este organismo, encabezó los trabajos de esta primera sesión, convocada por el secretario ejecutivo del Consejo y también secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz, en la que participaron representantes de los sectores productivo y social, profesionistas, congregaciones religiosas, magisterio, organismos de servicio social, así como funcionarios de los tres niveles de gobierno.
En el encuentro, realizado en la Sala de Vinculación del Tecnológico Nacional de México, Campus Nogales, antes Instituto Tecnológico de Nogales, se expusieron los planes de trabajo para atender los temas prioritarios de embarazo adolescente, deserción escolar, consumo de sustancias nocivas, violencia familiar y generación de oportunidades de empleo.
Los expositores detallaron que, de marzo a octubre de 2026, se aplicarán estrategias integrales que involucrarán a todos los integrantes del Consejo, con el propósito de impactar a cerca de 10 mil familias, especialmente en colonias del sector Este de la ciudad, donde se han identificado focos rojos principalmente en materia de violencia familiar, deserción escolar y consumo de drogas, tabaco y alcohol.
Asimismo, los líderes de las mesas de trabajo informaron que se fortalecerán los programas preventivos en materia de adicciones, conductas antisociales, embarazos no planeados y abandono escolar, con acciones dirigidas principalmente a niñas, niños y jóvenes.
Durante la sesión se reiteró el compromiso de reforzar la prevención de la violencia familiar, no solo mediante pláticas y talleres en escuelas, sino también llevando programas directamente a las colonias con mayores índices de esta problemática, con el fin de brindar herramientas a madres, padres e hijos que permitan fortalecer la convivencia y prevenir conductas antisociales.
Estas acciones, que se realizarán en coordinación con autoridades y organizaciones de la sociedad civil, incluirán jornadas informativas y actividades comunitarias entre marzo y octubre, cuyos resultados servirán para fortalecer las estrategias que se implementarán el próximo año.
Al tomar la palabra, el presidente municipal Juan Gim Nogales exhortó a los integrantes del Consejo de Paz y Justicia Cívica a cumplir con el compromiso asumido y trabajar para que los resultados de este esfuerzo se traduzcan en acciones efectivas que fortalezcan el bienestar de las familias nogalenses.
El alcalde señaló que esta estrategia para consolidar la paz y la justicia social, impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mantiene una visión de convergencia que se alinea con las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana promovidas por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y por el Gobierno Municipal de Nogales.
Por su parte, el secretario del Ayuntamiento y secretario ejecutivo del Consejo, Hipólito Sedano Ruiz, destacó la importancia de la participación de todos los sectores en este plan.
Se requiere compromiso, voluntad y decisión en este arduo trabajo que tenemos a cuestas. Por eso los invito a que unamos esfuerzos en esta tarea que será de enorme beneficio para la población, expresó.
Se requiere compromiso, voluntad y decisión en este arduo trabajo que tenemos a cuestas. Por eso los invito a que unamos esfuerzos en esta tarea que será de enorme beneficio para la población, expresó.