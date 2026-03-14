Promueven salud mental entre estudiantes de secundaria en Nogales

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El Instituto Nogalense de la Juventud impartió una plática sobre regulación emocional a alumnos de la Secundaria Técnica No. 80

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/03/2026 10:55 AM.
En Nogales y editada el 14/03/2026 11:01 AM.