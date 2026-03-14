Promueven salud mental entre estudiantes de secundaria en Nogales

Como parte de las acciones para fortalecer el bienestar emocional de los adolescentes fronterizos, el Instituto Nogalense de la Juventud llevó a cabo una plática sobre salud mental y regulación emocional dirigida a estudiantes de segundo y tercer grado del turno matutino de la Secundaria Técnica No. 80, ubicada en la colonia La Mesa.
Estas actividades forman parte de la estrategia del Ayuntamiento de Nogales que encabeza el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, orientada a impulsar programas de prevención y formación que contribuyan al desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes en los planteles educativos de la ciudad.
La sesión fue impartida por la psicóloga del Instituto Nogalense de la Juventud, María Alejandra Carrizoza, quien abordó con las y los estudiantes la importancia de reconocer y regular las emociones, así como las herramientas que pueden utilizar para enfrentar situaciones cotidianas en el entorno escolar y familiar.
Aprender a identificar lo que sentimos y saber cómo manejar nuestras emociones es fundamental para tomar mejores decisiones, fortalecer nuestra autoestima y mejorar la convivencia con quienes nos rodean, expresó María Alejandra Carrizoza durante la plática.
Seguiremos trabajando en coordinación con las instituciones educativas para llevar estos temas a más escuelas de Nogales, brindando herramientas que ayuden a nuestras y nuestros jóvenes a construir un futuro más saludable y equilibrado, señaló.