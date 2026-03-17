Advierten posible huelga en la Unison por rezago salarial del 32%

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Docentes señalan bajos incrementos, falta de plazas y condiciones laborales precarias rumbo al 30 de abril

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 17/03/2026 03:35 PM.
En Nogales y editada el 17/03/2026 03:38 PM.