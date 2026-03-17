Advierten posible huelga en la Unison por rezago salarial del 32%

La exigencia de salarios justos y la recuperación de un rezago del 32% en el poder adquisitivo, mantiene sobre la mesa el estallamiento de huelga en la Universidad de Sonora para el próximo 30 de abril, esto tras una serie de manifestaciones por parte de los trabajadores de la educación ya que muchos de los docentes laboran sin seguridad social e incluso con docentes que perciben por debajo del salario mínimo.
Gilberto García Rocha, delegado sindical del STAUS en la frontera, comentó que la revisión salarial de este 2026, ha exhibido las carencias económicas del gremio académico, esto durante un mitin realizado en las instalaciones de este centro de estudios en su campus Nogales.
Los incrementos salariales que hemos estado teniendo en los últimos años han sido mínimos prácticamente en promedio, con el argumento de los topes salariales que maneja el gobierno federal, en promedio los ofrecimientos han sido del 4%, en contraste que la inflación pues ha estado entre el 5 y el 7% y eso nos ha llevado a un rezago del poder adquisitivo a la fecha de cerca del 32%, hay maestros sobre todo aquí en Nogales como zona fronteriza, zona cara que es mucho más extraordinaria la situación, mencionó el delegado.
Otro de los señalamientos importantes, es que ha estado creciendo la estructura administrativa y si bien son trabajos necesarios dentro de los organigramas de atención, esto no ayuda a que muchos de los profesores que no son de asignatura no vean atractiva a la Universidad como lugar de empleo, por el salario bajo y poco competitivo comparado inclusive con otros sectores educativos que existen en la frontera.
Hay una buena cantidad de plazas académicas que por diferentes situaciones no se han convocado y que ahí, si bien a lo mejor pudiéramos no tener a corto plazo una recuperación de salario, el tener apertura de algunas plazas podría de alguna manera aminorar un poco la parte del rezago y sería parte de la solicitud que estamos haciendo. El 30 de abril la fecha de posible estallamiento de huelga, declaró.