Anuncian inversión histórica en obras hídricas para Nogales en 2026

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Con más de 320 millones de pesos, el plan busca mejorar saneamiento, reducir derrames y fortalecer el abasto de agua

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 17/03/2026 03:24 PM.
En Nogales y editada el 17/03/2026 03:31 PM.