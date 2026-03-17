Anuncian inversión histórica en obras hídricas para Nogales en 2026

Con una inversión estatal y federal, que supera los 320 millones de pesos, Nogales pondrá en marcha un plan de obras de saneamiento e infraestructura hídrica que se ejecutará durante este 2026, de acuerdo con el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, quien comentó los proyectos incluyen la intervención del arroyo Los Nogales, mejoras al embovedado y cárcamo de la Tecnológico, lo cual busca optimizar el tratamiento de aguas residuales y reducir el flujo excedente a los Estados Unidos.
El objetivo central de estas obras, indicó el alcalde, es fortalecer la capacidad de bombeo hacia la Planta Tratadora de Aguas Residuales de Los Alisos, mediante la modernización del cárcamo, lo que mejorará la gestión ambiental, aprovechando un recurso hídrico para las necesidades propias de la comunidad, limitando derrames que han generado situaciones binacionales.
Son obras que ya hay recurso asignado de la Federación del Estado, si recuerdan eran 320 millones, creo que van a ser más el día de hoy, para obras de saneamiento y que se van a empatar con el Banco de Desarrollo. Esto ya está muy cortito ahorita, salvo de que en los recorridos salga otra necesidad, pero es atacar el Oso Wash, es atacar el arroyo de los Nogales, es poner el ducto o el colector que va a Estados Unidos de una manera para estar compartiendo más específicamente cuánta es la cantidad de agua que se va para allá, comentó el Alcalde.
Compartió también se trabaja en concluir en este 2026 el conocido como “Anillo Hídrico” y la entrega del Tanque Héroes, obras que caracterizó como prioritarias para la distribución del vital líquido en la ciudad, mismos que se encuentran en una supervisión quincenal por parte del personal de la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Estatal del Agua, los cuales trabajan en conjunto para afinar detalles de cada proyecto.
Todos los proyectos que hoy vamos a presentar de saneamiento tienen que terminarse para este año, invariablemente, en la instrucción de la Presidenta y del Gobernador que trabajemos, por eso es que ahorita está todo el equipo aquí de Conagua, de la CEA y de nosotros trabajando en afinar esos detalles para que esos proyectos se terminen en este año. Y los avances los podremos ir viendo cada mes, cada 15 días, y en ese sentido mostrarle a la ciudadanía que estamos avanzando en el tema del agua, manifestó.
Todos los proyectos que hoy vamos a presentar de saneamiento tienen que terminarse para este año, invariablemente, en la instrucción de la Presidenta y del Gobernador que trabajemos, por eso es que ahorita está todo el equipo aquí de Conagua, de la CEA y de nosotros trabajando en afinar esos detalles para que esos proyectos se terminen en este año. Y los avances los podremos ir viendo cada mes, cada 15 días, y en ese sentido mostrarle a la ciudadanía que estamos avanzando en el tema del agua, manifestó.