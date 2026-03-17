Aparatoso choque en la carretera Internacional deja cuatro lesionados en Nogales

Cuatro personas resultaron lesionadas luego de participar en un aparatoso accidente registrado sobre la carretera Internacional a la altura del fraccionamiento campestre Real Haciendas Nogales.
De acuerdo con los reportes oficiales fue minutos después de las 14:00 horas que se informó al 911 sobre el impacto de un sedán color obscuro contra una camioneta pick up de color dorado sobre la carretera federal número 15, a la altura del acceso a la zona habitacional también conocida como Real de 14.
De acuerdo con los primeros reportes, ambas unidades presentaron daños de consideración, en el lugar socorristas de la Unidad Nacional de Emergencias auxiliaron a cuatro personas lesionadas a quienes trasladaron a diferentes hospitales de la ciudad de Nogales.
Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para coordinar las acciones de rescate y ordenar el remolque de los autos involucrados.
Hasta el momento no se ha dado a conocer de manera oficial la identidad de los afectados ni quien fue considerado como responsable del aparatoso accidente.