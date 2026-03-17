Aparatoso choque en la carretera Internacional deja cuatro lesionados en Nogales

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El accidente entre un sedán y una pick up movilizó a cuerpos de emergencia y dejó daños materiales de consideración

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 17/03/2026 10:59 AM.
En Nogales y editada el 17/03/2026 11:04 AM.