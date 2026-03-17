Aprueban más de 6.5 mdp para programa de bacheo en Nogales

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El plan atenderá daños generados por fugas y zonas de alto tránsito en distintos sectores de la ciudad

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 17/03/2026 03:45 PM.
En Nogales y editada el 17/03/2026 03:50 PM.