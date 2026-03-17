Aprueban más de 6.5 mdp para programa de bacheo en Nogales

Una inversión superior a los 6.5 millones de pesos, fueron por el Comité Técnico del FOPIN aprobados para un programa intenso de bacheo para este 2026, el cual tendrá como principal objetivo el atacar aquellos que han sido dejado por el trabajo de reparación de fugas del Oomapas Nogales, junto a otras peticiones de los ciudadanos.
Esta asignación fue determinada de manera unánime durante una reunión extraordinaria del Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales, encabezada por el presidente municipal Juan Gim Nogales, en donde se contó con la presencia del director del comité técnico del FOPIN, Carlos Huerta Rivera, el director del organismo operador de agua, Leonardo Sandoval Mendoza, el secretario del Desarrollo Urbano, Jorge Medina Esqueda, así como la síndica de la comuna Edna Elinora Soto, el secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano, regidores y representantes de colegios consultores de esta paramunicipal.
El programa de bacheo 2026, atacará 4 zonas principales de la ciudad, con la intención de cubrir 828 metros cuadrados de superficie dañada, con concreto hidráulico y si bien se atenderá primero los temas relacionados con el organismo, tocará también las partes señaladas por los ciudadanos o que formen parte de zonas de alto tránsito vehicular.
Ahorita lo que se autorizó son alrededor de cuatro millones de pesos y vamos a estar trabajando en cuatro sectores, como lo escucharon ahorita en la presentación y en diferentes colonias también. Este recurso se va a aplicar directamente en reparaciones que ha hecho OOMAPAS, como fuga de agua potable, de drenaje, y como pudieron observar ahorita en las fotografías, es una reparación de excavaciones a veces profundas, excavaciones de un metro y medio, dos metros, entonces se va a trabajar de una manera conjunta con OOMAPAS, mencionó Medina.
En la relación, estuvimos haciendo unas reuniones con OOMAPAS, se hizo un listado para ponernos a la par con el rezago que hay, y no tiene nada malo reconocerlo, hay un rezago en cuanto a las reparaciones que se han hecho y a la construcción de bacheo, entonces con esto ya vamos a andar en un 90-92% en el avance para ponernos a la par con el avance del rezago que trae OOMAPAS, indicó el secretario.