Balean a hombre durante riña en la colonia La Brisa

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La víctima fue trasladada de emergencia a la Clínica 5 del IMSS con heridas de gravedad en las piernas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/03/2026 10:51 AM.
En Nogales y editada el 17/03/2026 10:54 AM.