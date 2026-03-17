Balean a hombre durante riña en la colonia La Brisa

Una persona fue herida de bala luego de protagonizar una riña en horas de la madrugada en calles de la colonia La Brisa.
De acuerdo con el reporte policial fue a 02:30 horas cuando se informó a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego en dio sector donde había una persona herida tendida sobre la calle Jesús Barbosa.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y socorristas de la Cruz Roja quienes auxiliaron al lesionado a quien luego de canalizarlo lo trasladaron de emergencia a la Clínica 5 del Seguro Social, ubicada al sur de esta frontera, donde quedo internado con lesiones de gravedad.
Sobre los hechos se informó que momentos antes varias personas se lidiaban a golpes sobre dicha calle y al salir a controlar la trifulca el hombre fue herido de bala en sus piernas en al menos dos ocasiones.
Hasta el momento se desconoce quiénes fueron los agresores y la identidad de la víctima.