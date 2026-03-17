Dos menores arrestados tras robo y daños en la escuela Miguel Hidalgo – Sonora

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Los adolescentes fueron sorprendidos cuando intentaban sustraer equipo por cuarta ocasión en el plantel

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 17/03/2026 04:39 PM.
En Nogales y editada el 17/03/2026 04:42 PM.