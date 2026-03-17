Dos menores arrestados tras robo y daños en la escuela Miguel Hidalgo – Sonora

Dos menores de edad fueron detenidos por las autoridades cuando se disponían a realizar un cuarto robo a las instalaciones de la escuela Primaria Miguel Hidalgo ubicado en la colonia Héroes en Nogales, Sonora.
De acuerdo con la información oficial el último robo y daños a dicha instalación se reportó el pasado 13 de marzo. Al arribar los agentes al lugar se entrevistaron con Beatriz, profesora del plantel.
La docente les informó que al llegar se dio cuenta que del techo de uno de los salones habían quitado el aparato de refrigeración Minisplit y que de lo alto lo habían tirado al suelo y le había robado las tuberías de cobre el cableado, tomando dato de este cuarto reporte.
Fue a las 20:42 horas del mismo viernes 13 que dicha autoridad arresto dos jóvenes que habían robado y causado daños a dicha escuela de la colonia Embarcadero.
Lo anterior luego de que atendieran el llamado de los vecinos aledaños a la escuela que vieron a dos hombres que estaban en el techo de unos de los salones tratando de desprender un aparato de refrigeración Minisplit.
Estos al ver a los policías bajaron por las escaleras para tratar de huir, siendo perseguidos hasta darles alcance antes de que se escaparan por el cerco perimetral. Quienes quedaron detenidos tratándose de dos menores de 14 y 11 años de edad, los cuales fueron remitidos a las autoridades correspondientes para su procedimiento legal.
Se determinó que el menor de 11 años de edad fuera puesto en custodia de sus padres, mientras que el adolescente que presuntamente habían desprendido dos aparatos de refrigeración para sustraer la tubería de cobre y el cableado, además causar daños a dos lámparas de un salón de clases y quebrar ventanillas del edificio administrativo de la escuela.
Cabe mencionar que en días pasado la escuela reportó los daños primeramente de cinco ventanas y dos persianas, posterior de cuatro ventanas y dos Minisplit, finalmente los señalados al principio de esta nota.