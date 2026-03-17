Fatalidad en Nogales: un altercado en Conjunto Jardín deja una muerte y una herida grave

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El presunto agresor fue arrestado tras los hechos ocurridos durante una reunión; aseguró que actuó en defensa propia

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 17/03/2026 10:33 AM.
En Nogales y editada el 17/03/2026 10:38 AM.