Fatalidad en Nogales: un altercado en Conjunto Jardín deja una muerte y una herida grave

Una persona gravemente herida y una fallecida fue el saldo de una riña en un domicilio de la colonia Conjunto Jardín el pasado fin de semana en Nogales, Sonora, donde las autoridades lograron el arresto del presunto homicida quien aseguró fue un acto de defensa propia.
De acuerdo con la información oficial el detenido fue identificado como “N” de 30 años quien fue detenido por elementos de la policía municipal y puesto a disposición de las autoridades ministeriales.
Mientras que el fallecido fue identificado como quien llevara el nombre de “N”, de 28 años, quien fuera residente de dicho sector, quien fue encontrado sin vida al exterior del domicilio con varios impactos de bala uno de ellos en la cabeza.
De acuerdo con la declaración de los involucrados en horas de la madrugada del domingo se encontraban en una reunión ingiriendo bebidas embriagantes cuando entraron en discusiones, fue en ese momento que el hoy fallecido abordó su vehículo de dónde sacó un arma blanca.
Señalaron que se regresó e hirió en varias ocasiones a uno de sus compañeros de parranda para luego intentar agredir a un segundo, pero éste sacó un arma de fuego y le disparo en dos ocasiones en el pecho, para luego darle el tiro de gracia en la cabeza.
Fue aproximadamente a las 6:30 horas que se alertó a las autoridades sobre los hechos activándose “código rojo”, que informó sobre una riña en la calle Circuito Jardín, de fraccionamiento señalado ubicado al final de la avenida Tecnológico, donde había una persona herida de bala.
Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, Policía Municipal, así como elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, y socorristas de la Cruz Roja, quienes atendieron al herido el cual de inmediato fue diagnosticado sin signos vitales.
Fue la autoridad ministerial y el personal del Servicio Médico Forense quienes levantaron las evidencias del crimen y ordenaron que el cuerpo fuera llevado a una funeraria local.
Momentos después se informó que el presunto agresor había sido detenido quien explicó los hechos que coincidieron con el relató de testigos, siendo puesto a disposición de un Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.
Cabe mencionar que uno de los heridos de nombre Sergio A. de 42 años fue trasladado por su esposa al hospital IMSS Bienestar, debido a que presentaba cuatro heridas de gravedad, y tras ser estabilizado tuvo que ser trasladado a la clínica 5 del IMSS, dónde permanece hospitalizado grave, pero fuera de peligro, bajo custodia policiaca.