Fortalecen formación cívica de jóvenes con programa Heptatlón en Nogales

Con el propósito de restaurar el respeto por los símbolos patrios y fomentar una disciplina integral en la juventud nogalense, el grupo Heptatlón Juvenil de Seguridad Pública Municipal intensifica sus jornadas de capacitación cívica y labor comunitaria bajo la coordinación del Comandante Francisco Cota.
Este esfuerzo, impulsado por la visión del Alcalde Juan Gim, busca que los jóvenes no solo se desarrollen en el ámbito deportivo, sino que se conviertan en ciudadanos ejemplares. Para lograrlo, el programa cuenta con el respaldo total del Comisario Luis Arturo Corrales Ley y la supervisión estratégica de la subdirectora de Prevención del Delito, Melissa Encinas, quienes han priorizado la creación de espacios sanos para el desarrollo juvenil.
Desde la perspectiva de disciplina y respeto a la patria, durante las recientes prácticas de orden cerrado realizadas en el parque “El Represo”, el Comandante Cota enfatizó la importancia de recuperar la solemnidad en los actos protocolarios.
Se ha perdido la seriedad al entonar el Himno Nacional o realizar el juramento a la bandera. En el Heptatlón, esto es una disciplina obligatoria; buscamos que el joven comprenda el valor de su identidad nacional, señaló.
Este modelo de éxito en Nogales ha comenzado a expandirse a municipios vecinos como el más reciente el sábado pasado en Benjamín Hill, sumándose a una red de formación que ya opera en localidades como Caborca, Altar y Tubutama.
Además de la instrucción cívica, las y los integrantes del Heptatlón realizaron labores de limpieza en áreas recreativas, al reforzar el compromiso con el medio ambiente y el entorno social.
Las autoridades municipales reiteran la invitación a las familias nogalenses para inscribir a sus hijos en estas actividades gratuitas, donde las familias interesadas pueden solicitar información en las oficinas de Seguridad Pública o a través del Departamento de Prevención del Delito.