Icatson abre puertas en Nogales con cursos de pago cero y certificación oficial

Con el objetivo claro de acercar las herramientas de superación personal y profesional a todos los rincones de la ciudad, el programa “Icatson llega a tu colonia” ha tenido un arranque exitoso. Esto al registrar excelente respuesta por parte de la comunidad nogalense al curso intensivo de 3 fines de semana con sede en la preparatoria Cecytes Nogales I, en Lomas de Nogales 2.
Esta iniciativa responde a la necesidad de descentralizar la capacitación para el trabajo, eliminar barreras como la distancia y los altos costos de traslado, que permite que las y los ciudadanos aprendan un oficio sin alejarse de su entorno, como es la premisa de seguimiento de la coordinadora local Daniela Godínez y de Vinculación con Lizeth Murrieta Valdez.
La jornada especial es para los días 14, 21, 28 y 29 de marzo con sede en el Cecytes Nogales 1, donde llevarán cursos enfocados en elaboración de galletas y cup cakes, barbería y corte de cabello básico, además de técnicas de aplicación de pestañas mink.
En estas jornadas reciben capacitación 100% práctica, impartida por instructores calificados de la Dirección de Capacitación de Icatson, con la ventaja de este programa es que los conocimientos adquiridos cuentan con constancias avaladas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), lo que otorga certidumbre y valor curricular a cada participante.
La convocatoria ha tenido eco en diversos sectores de Nogales, donde hombres y mujeres han mostrado gran entusiasmo por sumarse a esta oportunidad de aprendizaje, al visualizar la posibilidad de emprender sus propios negocios o mejorar sus habilidades para el ámbito laboral, como es la instrucción del director general en Sonora Manuel Eduardo Gallegos Salgado, así como el interés del gobernador Alfonso Durazo.
Para facilitar el acceso, Icatson implementó una cuota de recuperación simbólica de 100 pesos como pago único por concepto de inscripción y destacan que este monto no incluye los materiales necesarios para el desarrollo de las prácticas, los cuales son gestionados en coordinación con los mismos alumnos.