Icatson abre puertas en Nogales con cursos de pago cero y certificación oficial

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Decenas de ciudadanos se capacitan en oficios con cursos prácticos y accesibles en Cecytes Nogales I

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 17/03/2026 02:00 PM.
En Nogales y editada el 17/03/2026 02:07 PM.