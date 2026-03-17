Investigan muerte de adulta mayor con heridas punzocortantes en Nogales

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La víctima fue localizada sin vida en su domicilio; su hijo, con lesiones, quedó a disposición de autoridades

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 17/03/2026 03:50 PM.
En Nogales y editada el 17/03/2026 04:13 PM.