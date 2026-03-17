Investigan muerte de adulta mayor con heridas punzocortantes en Nogales

Una mujer adulta mayor fue encontrada sin signos vitales al interior de su domicilio con múltiples lesiones punzo cortantes, la mujer se encontraba con su hijo quien también presentó algunas lesiones presuntamente auto-infringidas el cual quedo a disposición de las autoridades ministeriales.
De acuerdo con la información oficial fue minutos después de las 11:00 horas que se informó al 911 sobre la presencia de dos personas heridas al interior de un domicilio en la calle Las Terrazas en el sector con el mismo nombre.
Al lugar acudieron socorristas de la Cruz Roja y elementos de la Policía Municipal quienes localizaron a la mujer al interior determinando los paramédicos que ya no contaba con signos vitales.
El reportante dijo a los agentes que es trabajador de construcción y que se encontraba laborando en ese domicilio y al llegar por la mañana tocó y nadie le abrió por lo que más tarde regresó y al tocar le abrió el hijo de la mujer quien estaba visiblemente herido.
Detalló que el lesionado le dijo que él y su mamá habían sido agredidos durante la madrugada y que su madre estaba sin vida al interior, por lo que llamó al 911 para reportar el señalamiento, con los resultados antes mencionados.
En el lugar trascendió que la mujer de aproximadamente 78 años de edad presentó diversas heridas en diferentes partes del cuerpo. También se tuvo conocimiento de que su hijo contaba con antecedentes por violencia familiar.
Dichas autoridades trasladaron al señalado al Centro de Atención Temprana donde se continuó con los trabajos de ley, en espera de la información oficial por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.