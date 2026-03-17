Llaman a jóvenes a romper estereotipos y construir su futuro en Nogales

Las jóvenes son el presente y el futuro de la comunidad, proponiéndose alcanzar sus objetivos para destacar en cualquier rama de la economía, de la política o en la sociedad, manifestó Angélica Burgos Garay.
La coordinadora en Nogales de Mujeres al 100, participó junto con la presidenta de Mujeres con Ángel Alejandra Velázquez en la platica “Rompiendo Estereotipos y Patrones” con jóvenes estudiantes de la preparatoria Binacional.
“Es importante romper los estereotipos que ha marcado la sociedad”, dijo, “podemos hacer lo que queramos porque nuestra fortaleza somos nosotras mismas, no estamos solas, somos muchas mujeres que juntas podemos avanzar”.
Las jóvenes estudiantes de la maestra Leticia Castañeda, interactuaron con las ponentes contando anécdotas y experiencias de vida, a quienes además respondieron y despejaron las dudas sobre diversos temas de su interés.
Además de invitarlas a integrarse en las actividades sociales y comunitarias que lleva a cabo la Red de Mujeres con Ángel, e involucrarse en los trabajos que llevan a cabo esta frontera.
La directora de la preparatoria, la maestra Mayté León y profesora Lety Castañeda, agradecieron la disposición de Burgos Garay, en motivar la participación de las jóvenes de la preparatoria en las actividades sociales.