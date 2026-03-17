Llaman a jóvenes a romper estereotipos y construir su futuro en Nogales

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Líderes de colectivos femeninos motivaron a estudiantes de preparatoria a participar en la vida social y comunitaria

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/03/2026 12:14 PM.
En Nogales y editada el 17/03/2026 12:21 PM.