Localizan restos humanos en fosa clandestina al surponiente de Nogales

En una jornada de trabajo el grupo Buscadoras de la Frontera Nogales localizaron el hallazgo del cuerpo de una persona enterrado en una fosa clandestina ubicada al sur poniente de esta frontera.
El colectivo informó en sus redes sociales que durante la búsqueda en campo en una zona despoblada localizaron los restos óseos de una persona posiblemente del sexo masculino.
Los integrantes dieron a conocer que fue en la continuación de labores de rastreo y revisión del terreno que fue posible el hallazgo, señalando que en las últimas jornadas no han contado con el acompañamiento de ninguna autoridad.
Ante la situación de riesgo hacen el llamado para que las instancias correspondientes brinden apoyo y seguimiento a estas labores de búsqueda.
Detallaron que buscan que los restos localizados sean procesados por las autoridades ministeriales correspondientes para realizar los estudios que permitan su identificación.