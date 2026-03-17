Localizan restos humanos en fosa clandestina al surponiente de Nogales

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Integrantes del colectivo Buscadoras de la Frontera realizaron el hallazgo durante una jornada de rastreo en zona despoblada

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/03/2026 10:44 AM.
En Nogales y editada el 17/03/2026 10:47 AM.