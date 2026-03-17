Música como herramienta de transformación impulsa a jóvenes de Nogales

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El maestro Gerardo Trejo lleva formación musical a la comunidad de La Mesa para fortalecer el desarrollo de la Orquesta San Joselito

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 17/03/2026 11:55 AM.
En Nogales y editada el 17/03/2026 12:07 PM.