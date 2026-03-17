Nogales será sede del Concurso Nacional de Polka “Arriba Sonora”

...

Del 27 al 29 de marzo se realizará el evento que reunirá a bailarines de varios estados para celebrar la música y tradiciones norteñas

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 17/03/2026 12:39 PM.
En Nogales y editada el 17/03/2026 12:51 PM.