Nogales será sede del Concurso Nacional de Polka “Arriba Sonora”

Del 27 al 29 de marzo, la frontera de Nogales será la sede del Concurso Nacional de Polka “Arriba Sonora” y el festival de danza “Tierra Norteña”, con el principal objetivo de preservar la identidad y las tradiciones de la región a través de la música norteña y la danza.
En conferencia de prensa, encabezada por el director del Imfoculta Nadir Altair Del Cid, se describió que el encuentro se llevará a cabo en el teatro Rosalba Romero del Centro Cultural Los Nogales y el Teatro Auditorio de Nogales, con la participación de representativos locales y de estados como Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.
La danza es mucho más que movimiento, es una forma de expresión que transmite historia, identidad y sentido de colectividad. En cada paso, en cada giro, en cada acorde de la música norteña, nos refleja, se refleja la memoria de nuestros pueblos, el orgullo de nuestras tradiciones y la alegría de compartir nuestra cultura, comentó el director del Imfoculta.
El programa iniciará el 27 de marzo con una inauguración gratuita que ofrecerá una muestra de los grupos participantes, el 28 se dedicará al concurso de solistas por la mañana y al festival “Tierra Norteña” por la tarde, mientras que el día 29 se llevará a cabo el concurso nacional de polka durante toda la jornada, el cual contará con premios en efectivo para los ganadores.
El concurso de Polka, bueno tiene tres, es el concurso de Polka, el Festival Tierra Norteña y el concurso de solista. El día 27 va a ser la inauguración, va a ser en diferentes, bueno estamos viendo con maestro Julián para ver si en uno de los puntos de la ciudad va a ser el festival, que es la inauguración antes de, mencionó Ibarra.