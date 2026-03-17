Policía detiene a hombre de 49 años por agresión a mujer en parque de San Miguel

Un sujeto fue detenido por la policía luego de golpear en un parque público en la colonia San Miguel a una mujer cuando se encontraba con otra persona.
Este hecho se registró alrededor de las 13:42 horas cuando elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la colonia señalada donde reportaban un caso violencia familiar.
Mientras arribaban al lugar algunas personas les señalaron a los agentes a un sujeto el cual les gritó "si yo le pegué, porque la descubrí", ante tal declaración procedieron a la detención de Juan M. "N" de 49 años, en el acto.
Los oficiales se entrevistaron con la víctima de quien se omiten sus generales, misma que manifestó que momentos antes se encontraba frente al parque platicando con un amigo, cuando llegó su ex pareja (detenido) el cual sin mediar palabra le pegó en la frente, siendo auxiliada por otra mujer.
La afectada dijo que en ese momento desconocía que rumbo había tomado su ex pareja, por lo que marcaron al 911 para pedir ayuda, hasta el arribo de los agentes quienes arrestaron al agresor confeso.
Ante lo sucedido procedieron a leerle sus derechos como víctima de delito, dando aviso al Centro de Atención Temprana con detenido quien ordenó que la persona señalada fuera puesta a su disposición, trasladando a la afectada ante el médico de guardia quien la dictaminó de sus lesiones.