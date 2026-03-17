Policía detiene a hombre de 49 años por agresión a mujer en parque de San Miguel

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El sujeto fue arrestado tras confesar la agresión frente a policías municipales que atendieron el reporte

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/03/2026 04:21 PM.
En Nogales y editada el 17/03/2026 04:30 PM.